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Elly Schlein fischiata dai suoi elettori, FdI infierisce: "Forse..."

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giovedì 9 luglio 2026
Elly Schlein fischiata dai suoi elettori, FdI infierisce: "Forse..."

2' di lettura

"Abbiamo una grande opportunità e una grande responsabilità. Noi possiamo promettere, come diceva Nicola Fratoianni, che saremo uniti. Testardamente unitari siamo non perché ce lo chiede il medico, ma perché ce lo chiedete voi che volete un'alternativa a questo governo. Non faremo mai il favore alle destre di dividerci. E uniti andremo insieme a vincere le prossime elezioni".

Dal "ce lo chiede l'Europa" al "ce lo chiedete voi elettori" il passo è più breve di quanti si pensi. Il discorso di Elly Schlein in occasione del primo comizio del campo largo assume tutto un altro significato se si considerano i fischi che Pd, M5s e Avs si sono beccati dai loro compagni di merende: i manifestanti di Potere al Popolo. La segretaria del nazareno parlava infatti di una sinistra unita per riuscire a sconfiggere il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Ma la leader del Partito democratico è stata smentita a tempo record.

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Saranno di nuovo insieme Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni - stessa formazione del pranzo ...

"Elly, noi non abbiamo bisogno di alcun favore da parte vostra - ha commentato su X l'account social di Fratelli d'Italia -. Semmai, sono i vostri elettori a chiedervi il favore di essere più credibili e meno ideologici. Forse, così - ha aggiunto FdI -, raccogliereste qualche applauso in più e qualche fischio in meno". 

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