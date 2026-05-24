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Milano, il pirata della strada che ha travolto due donne va ai domiciliari

domenica 24 maggio 2026
Milano, il pirata della strada che ha travolto due donne va ai domiciliari

1' di lettura

Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il 39enne responsabile dell’investimento mortale di due sorelle avvenuto il 20 maggio scorso sulle strisce pedonali a Milano. L’uomo, dopo aver travolto le due donne, si era dato alla fuga senza prestare soccorso.

La vittima più anziana, Alfonsa Curiale, siciliana di 75 anni, è morta in seguito all’impatto. La sorella di 71 anni è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna si trovava a Milano proprio per assistere la sorella residente in Lombardia.Il 39enne si è costituito presso la Polizia Locale su suggerimento dei genitori. All’atto della costituzione è risultato positivo sia all’alcol test che all’assunzione di stupefacenti.

Il pm aveva chiesto la custodia in carcere, ma l’avvocato Paolino Ardia è riuscito a ottenere per il suo assistito gli arresti domiciliari.L’uomo è accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti."Il mio assistito è estremamente provato, perché sente enormemente la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni, che hanno coinvolto in maniera fatale delle persone inermi e inconsapevoli", ha dichiarato il suo legale.

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