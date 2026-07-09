Giuseppe Cruciani scende in campo? Terremoto politico: la poltrona nel mirino

Anche i giorni in cui non spunta una nuova autocandidatura per la corsa a Palazzo Marino, c’è comunque chi, solleticato dai giornalisti, ci scherza su. Tanto, quando le parole sono tante, un paio in più nemmeno fanno troppo clamore. O almeno così pensa Urbano Cairo, che quando gli chiedono se correrebbe per il Comune dice che l’unica cosa che lo frena sono gli affari. «Candidarmi? È quello che sto pensando di fare, sto cercando qualcuno che compri tutto, e poi...», ha scherzato l’imprenditore in conferenza stampa.

D’altronde il presidente di CairoCommunications in passato già si era dichiarato aperto alla possibilità quando, a domanda diretta, aveva ricordato il suo legame con il territorio e tenuto in considerazione la corsa: «Milano è la mia città, la adoro, perché no?», aveva detto, ricevendo anche qualche endorsement. Cairo ancora è rimasto fuori dall’ambiente politico, per quanto si possa rimanerne fuori dalla sua posizione, ma l’opzione di scendere in campo pare esista eccome in un angolo del suo cervello.