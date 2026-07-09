Meteo, caldo africano: picco in arrivo a 45 gradi, ecco la zona più colpita

L’Italia è entrata nella terza ondata di caldo africano della stagione. Secondo il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici, non si tratta solo di picchi temporanei, ma di un regime caldo anomalo che sta diventando la nuova normalità: temperature medie giornaliere tra i 34 e 35°C, ben superiori alle medie di 30-40 anni fa (quando le massime difficilmente superavano i 30-32°C).La terza ondata durerà più di una settimana, senza tregua significativa almeno fino al 20 luglio.

Nei prossimi giorni il centro del caldo si sposterà prima sulla Francia, che potrebbe registrare la sua estate più calda di sempre con valori vicini o superiori ai 40°C. Nel weekend il caldo africano colpirà in pieno l’Italia, con un’intensificazione netta all’inizio della prossima settimana.

La regione più colpita sarà la Sardegna, dove tra domenica e lunedì sono previsti picchi estremi tra 43 e 45°C. Su gran parte della penisola l’afa sarà asfissiante a causa dell’elevata umidità, con alto rischio di malori e colpi di calore.Per un possibile sollievo bisognerà attendere dopo il 20 luglio, quando una discesa di aria fresca dalla Svezia potrebbe attenuare la morsa. Tuttavia, le proiezioni a lungo termine rimangono incerte: l’aria fredda potrebbe scivolare troppo a nord o a est, lasciando l’Italia ancora intrappolata nell’anticiclone africano.In sintesi, si prospetta un periodo di caldo intenso e prolungato, con temperature record e condizioni sempre più estreme rispetto al passato.