Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Roseto, choc al ristorante: non paga la cena e dà una testata al proprietario

mercoledì 27 maggio 2026
Roseto, choc al ristorante: non paga la cena e dà una testata al proprietario

1' di lettura

Doveva essere una cena tranquilla in un noto ristorante di pesce di Roseto, ma si è trasformata in un caso giudiziario. Il protagonista della vicenda è un 51enne di Francavilla che, dopo aver cenato insieme a una donna, si è rifiutato di pagare il conto, ritenendolo eccessivamente elevato.

Non solo. Secondo la ricostruzione del Messaggero, l'uomo, durante un'accesa discussione, avrebbe perso completamente il controllo colpendo il ristoratore con una testata

Garlasco, la clamorosa intercettazione di mamma Poggi: "Ho chiesto a Marco del video"

Un’altra intercettazione emerge sul caso Garlasco, quella tra l’ex-capitano dei Carabinieri, Gennaro Cassese...

Tutto sarebbe partito al momento del pagamento. Una volta appresa la cifra da pagare - 145 euro - il 51enne avrebbe inizialmente sostenuto di non avere con sé il denaro perché la donna che lo accompagnava si era allontanata con il suo portafoglio in seguito a un litigio. Successivamente, però, la situazione si sarebbe scaldata e l'uomo avrebbe sostenuto di non essere intenzionato a pagare il conto, minacciando di "spaccare tutto" in caso qualcuno avesse insistito. Poi la colluttazione. 

L'uomo, in un primo momento, è stato denunciato con l'accusa di lesioni, violenza privata ed estorsione. Successivamente, il ristoratore ha ricevuto un risarcimento di 2mila euro da parte del 51enne e ha deciso di ritirare la querela. L’originaria contestazione di estorsione è stata così riqualificata in insolvenza fraudolenta e successivamente dichiarata estinta, mentre per le altre accuse è arrivato il non doversi procedere.

Napoli, padre in astinenza accoltella figlio 12enne e tenta il suicidio

Un dramma familiare si è consumato questa mattina nel quartiere Sanità di Napoli, in via Vergini, dove un ...
tag
roseto

Tenore de Il Volo Il Volo, Gianluca Ginoble scoppia in lacrime: dramma privato

Disastro Pd, il segretario di Roseto Simone Aloisi e la foto con il sedere di una ragazza su Facebook

ti potrebbero interessare

Landini, che batosta. La Cgil non firma gli integrativi, chiede i danni e perde in tribunale

Landini, che batosta. La Cgil non firma gli integrativi, chiede i danni e perde in tribunale

La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Mano moscia, nemmeno mi ha salutato"

La Pennicanza, Fiorello irride Gualtieri: "Mano moscia, nemmeno mi ha salutato"

Maldive, il marito di Monica Montefalcone accusa: "Ogni anno a prendere il sole? Quando andava in tv..."

Maldive, il marito di Monica Montefalcone accusa: "Ogni anno a prendere il sole? Quando andava in tv..."

Viminale, funzionario degli Interni cade dal quarto piano e muore: una tragica ipotesi

Viminale, funzionario degli Interni cade dal quarto piano e muore: una tragica ipotesi