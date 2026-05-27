Roseto, choc al ristorante: non paga la cena e dà una testata al proprietario

Doveva essere una cena tranquilla in un noto ristorante di pesce di Roseto , ma si è trasformata in un caso giudiziario. Il protagonista della vicenda è un 51enne di Francavilla che, dopo aver cenato insieme a una donna, si è rifiutato di pagare il conto, ritenendolo eccessivamente elevato.

Tutto sarebbe partito al momento del pagamento. Una volta appresa la cifra da pagare - 145 euro - il 51enne avrebbe inizialmente sostenuto di non avere con sé il denaro perché la donna che lo accompagnava si era allontanata con il suo portafoglio in seguito a un litigio. Successivamente, però, la situazione si sarebbe scaldata e l'uomo avrebbe sostenuto di non essere intenzionato a pagare il conto, minacciando di "spaccare tutto" in caso qualcuno avesse insistito. Poi la colluttazione.

L'uomo, in un primo momento, è stato denunciato con l'accusa di lesioni, violenza privata ed estorsione. Successivamente, il ristoratore ha ricevuto un risarcimento di 2mila euro da parte del 51enne e ha deciso di ritirare la querela. L’originaria contestazione di estorsione è stata così riqualificata in insolvenza fraudolenta e successivamente dichiarata estinta, mentre per le altre accuse è arrivato il non doversi procedere.