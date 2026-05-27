Andrea Sempio, "Chiara lo ha mangiato quella mattina". Ma solo 3 mesi dopo... Si è fregato da solo?

Dai soliloqui-confessioni alle esternazioni quasi profetiche di Andrea Sempio. E dalle intercettazioni torna sotto i riflettori il “Fruttolo”, lo yogurt che nei primi mesi della nuova indagine su Garlasco ha catalizzato l’attenzione sull’ultima colazione di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. I resti della spazzatura, entrati nell’incidente probatorio, hanno restituito una verità scientifica diversa rispetto all’ipotesi iniziale su chi avesse consumato i due vasetti rimasti per mesi nel sacchetto dell’immondizia e poi conservati per anni senza analisi. Le analisi avevano cristallizzato la presenza dell’aplotipo Y di Sempio sulle unghie della vittima. E il dubbio era alimentato anche dall’intolleranza al lattosio di Chiara. La conferma del Dna della Poggi sulle linguette è arrivata solo a fine giugno dal perito Denise Albani.

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Ma un’intercettazione del 21 marzo 2025 riapre tutto. Sempio dice a un’amica: “Gli unici oggetti che hanno ritrovato sono le scatole del Fruttolo che ha mangiato lei quella mattina”. Poi aggiunge: “I cereali della colazione, un’altra roba tipo la tazzina da cui beveva il tè... forse davvero non li hanno analizzati... però su quelli già son più tranquillo... perché la mia paura fosse che tirassero fuori qualcosa... dal corrimano, dalla maniglia... il telecomando... se adesso mi vieni a dire che vogliono analizzare il Fruttolo e l’Estathè... su quelli son tranquillo”. Ma come faceva a conoscere quei dettagli, emersi pubblicamente solo tre mesi dopo?

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Per gli inquirenti i 21 indizi e l’impronta 33 sulla parete delle scale della cantina comporrebbero un quadro accusatorio solido. È una vicenda, però, che continua ad alimentare dibattito mediatico e giudiziario, tra interpretazioni opposte degli atti e delle risultanze scientifiche, con gli investigatori convinti della solidità del quadro indiziario e la difesa che invece contesta ogni ricostruzione accusatoria.

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Sottolineando incongruenze, omissioni e tempi lunghi nella gestione dei reperti, rimasti per anni senza adeguate verifiche e poi rivalutati solo in seguito alla riapertura dell’inchiesta e alle nuove analisi genetiche disposte dalla Procura di Pavia nelle ultime fasi dell’indagine in corso oggi aperta pubblicamente. Intanto l’ex avvocato Massimo Lovati è a processo per diffamazione, dopo aver parlato di “macchinazione” e “manipolazione organizzata” nella prima inchiesta.