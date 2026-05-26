Andrea Sempio, il piano perfetto: cinque elaborati e una memoria difensiva

Le impronte non coincidono, il numero delle scarpe nemmeno, quei soliloqui registrati in auto non hanno alcun valore confessorio. Il contrattacco di Andrea Sempio parte da qui. Con cinque consulenze tecniche depositate in Procura a Pavia, i legali del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi provano a smontare uno per uno gli elementi raccolti dagli inquirenti nel nuovo filone sul delitto di Garlasco. Diciotto anni dopo l’assassinio nella villetta di via Pascoli, il caso che sembrava chiuso con la condanna definitiva di Alberto Stasi torna così dentro una nuova guerra di perizie, analisi genetiche, impronte contestate e ricostruzioni tecniche destinate ad alimentare ancora il giallo più infinito della cronaca italiana.

Adesso il centro della scena è Andrea Sempio, 38 anni, unico indagato nel nuovo filone aperto dalla Procura di Pavia sul delitto. Dopo la chiusura delle indagini notificata il 7 maggio, i suoi difensori, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno depositato un pacchetto di consulenze tecniche pensato per demolire l’impianto accusatorio costruito dai magistrati. Cinque elaborati, più una memoria difensiva, consegnati telematicamente alla procura entro i venti giorni previsti dal codice.

La controffensiva parte da uno dei punti più discussi dell’inchiesta: l’impronta della scarpa lasciata nella villetta di Garlasco. Secondo la difesa, il piede di Sempio non sarebbe compatibile con la traccia attribuita all’assassino. Non solo per la lunghezza, spiegano i consulenti, ma soprattutto per la larghezza della pianta. Sempio porta il numero 44 e, sostiene l’ex poliziotto Armando Palmegiani, consulente dei Sempio, «non entrerebbe mai» nella scarpa Frau numero 42 individuata nei processi contro Alberto Stasi, condannato in via definitiva a sedici anni. «La scarpa è dunque un elemento a discarico», insiste Palmegiani.

C’è poi l’impronta 33, la traccia del palmo trovata sul muro delle scale vicino al corpo della vittima. Per gli inquirenti sarebbe un elemento centrale della nuova inchiesta. Per i periti della difesa, invece, quella traccia «non è identificabile» e dunque non attribuibile a nessuno. Anche la ricostruzione tridimensionale realizzata dagli investigatori viene contestata: posizione e altezza dell’impronta sarebbero, secondo i consulenti di Sempio, «incongruenti».

Nel fascicolo depositato figurano anche una consulenza sulla Bloodstain Pattern Analysis, l’analisi delle tracce di sangue, una relazione medico-legale su orario e cause della morte- con conclusioni che la difesa considera diverse da quelle della perizia firmata per la procura dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo- e un supplemento genetico sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi.

La difesa punta inoltre a ridimensionare il peso dei cosiddetti “soliloqui” registrati in auto, considerati dalla procura una sorta di confessione indiretta. Gli avvocati hanno allegato screenshot di forum, podcast, video e trasmissioni televisive per dimostrare che quelle frasi non conterrebbero elementi inediti, ma sarebbero semplicemente la ripetizione di temi già discussi pubblicamente negli anni.