Alghero, follia ambientalista: video di animali abbattuti in una 2° elementare, bimbi in lacrime

L'ultima follia ambientalista: mostrare video di abbattimenti di bestiame e allevamenti intensivi a dei bambini. E farlo a tradimento. È accaduto ad Alghero, dove un incontro organizzato in una scuola primaria si è trasformato in un episodio che ha suscitato polemiche e indignazione. Alcuni alunni dell'istituto dell'Argillera sono infatti scoppiati in lacrime dopo aver assistito alla proiezione di filmati inconcepibili alla loro età, video in cui comparivano immagini di allevamenti intensivi e procedure di macellazione.

Secondo quanto emerso, l'iniziativa è stata del gruppo Anonymous for the Voiceless, i quali si sono presentati a scuola, davanti ai bimbi di una seconda elementare, con le maschere bianche utilizzate nelle loro campagne di sensibilizzazione. Durante l'incontro sono stati mostrati sui computer della classe contenuti particolarmente crudi che hanno provocato la reazione immediata degli insegnanti.

I docenti hanno interrotto la proiezione e disposto l'allontanamento dei partecipanti. A ricostruire quanto accaduto è stata la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 3 di Alghero, Paola Masala, che a L'Unione Sarda ha dichiarato: "Ci hanno teso un blitz. Quel filmato sulle macellazioni di animali, poi, non sono certo immagini da presentare a dei bambini di seconda elementare".

La preside ha spiegato che la scuola aveva accolto la proposta confidando nella natura educativa dell'iniziativa. "Tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta formale da parte di un'associazione ambientalista di poter tenere un incontro di circa un'ora e mezza con gli studenti sul tema dei diritti e del benessere degli animali. In buona fede abbiamo accettato", ha aggiunto.