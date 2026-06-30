Milano, brutale pestaggio: capotreno aggredita sul treno guasto

Una capotreno è stata aggredita su un Frecciarossa fermo alla stazione di Milano Lambrate per un guasto. E a salvarla è stato l'intervento degli altri passeggeri. È successo nella serata di ieri, lunedì 29 giugno. Lo denuncia la Uil Trasporti di Milano e della Lombardia, spiegando che la donna è stata aggredita da un passeggero durante il servizio serale sul treno AV 8882 fermo per un guasto tecnico.

La capotreno sarebbe stata afferrata per la divisa, scaraventata a terra e colpita al volto. L'aggressore, poi, sarebbe salito sopra di lei per continuare a picchiarla. Fortunatamente alcuni passeggeri, notando cosa stava succedendo, sono prontamente intervenuti per evitare il peggio e salvare la lavoratrice. Stando a quanto emerso, l'aggressore sarebbe riuscito a scappare attraverso una delle porte aperte. Per questo le forze dell'ordine presenti in stazione non sono riuscite a identificarlo.