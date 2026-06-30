Milano, brutale pestaggio: capotreno aggredita sul treno guasto

Una capotreno è stata aggredita su un Frecciarossa fermo alla stazione di Milano Lambrate per un guasto. E a salvarla è stato l'intervento degli altri passeggeri. È successo nella serata di ieri, lunedì 29 giugno. Lo denuncia la Uil Trasporti di Milano e della Lombardia, spiegando che la donna è stata aggredita da un passeggero durante il servizio serale sul treno AV 8882 fermo per un guasto tecnico.
La capotreno sarebbe stata afferrata per la divisa, scaraventata a terra e colpita al volto. L'aggressore, poi, sarebbe salito sopra di lei per continuare a picchiarla. Fortunatamente alcuni passeggeri, notando cosa stava succedendo, sono prontamente intervenuti per evitare il peggio e salvare la lavoratrice. Stando a quanto emerso, l'aggressore sarebbe riuscito a scappare attraverso una delle porte aperte. Per questo le forze dell'ordine presenti in stazione non sono riuscite a identificarlo.
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"Anche stavolta abbiamo scampato il morto per un soffio", ha commentato Carmelo Minniti, segretario generale Uil Trasporti Lombardia. Che poi ha aggiunto: "Siamo di fronte a una situazione inaccettabile e insopportabile. Il personale ferroviario non può continuare a svolgere il proprio dovere con la paura di essere aggredito, ospedalizzato o peggio. Le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti meritano rispetto, tutele e, soprattutto, di poter tornare a casa sani e salvi dalle proprie famiglie".