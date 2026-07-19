Bologna, 42enne marocchino muore durante un controllo di polizia: "In forte stato di agitazione"

L'uomo avrebbe perso i sensi dopo qualche minuto. A quel punto uno dei due agenti avrebbe provato a sincerarsi delle sue condizioni ma senza risposta. "Io non mi darò pace finché mio fratello non sarà vendicato. Non mi darò pace", ha commentato la sorella di Abderrahim Fakir . Questo il nome dell'uomo morto durante il controllo. "Non sappiamo cosa è successo - ha detto parlando con i cronisti - non sappiamo cosa è successo. Lo sanno loro, la polizia, cosa è successo. A noi è arrivata la chiamata che è morto. Lo hanno ammanettato ed è morto. Lo hanno aggredito loro. Lo hanno ammazzato e picchiato, ci sono testimoni".

Un 43enne marocchino è morto durante un controllo di polizia a Bologna nel quartiere Pilastro. L'uomo, ammanettato, sarebbe andato in arresto cardiaco. Ancora da chiarire la dinamica e le cause del decesso. In un video che riprende la scena, si sentirebbe il 43enne chiedere aiuto mentre due agenti lo bloccano a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, avrebbe aiutato gli agenti tenendogli le caviglie.

L'uomo aveva precedenti di polizia e, stando al racconto dei parenti, soffriva di problemi di salute. A chiarire le cause della morte sarà solo l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’allarme era scattato in mattinata, quando l’uomo, che risiedeva nello stabile della via, avrebbe iniziato a mostrare un forte stato di agitazione, le cui cause sono ancora da accertare. Alle forze dell'ordine, dunque, sarebbero arrivate diverse segnalazioni su di lui. Ansa scrive che gli agenti, nel tentativo di calmare il 43enne, che nel frattempo avrebbe dato dei colpi alla volante, gli avrebbero prima spruzzato dello spray urticante e poi lo avrebbero immobilizzato a terra bloccandolo con delle fascette di plastica.

A commentare il fatto la senatrice di Avs, Ilaria Cucchi: "Quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave. Si tratterebbe dell'ennesimo caso di un uomo in chiaro stato confusionale, che chiede aiuto e invece di avere soccorso viene bloccato dalle forze dell'ordine e si dirà che è morto per asfissia posturale. Mi auguro che non sia così, che non sia l'ennesimo caso, come quello che è successo a Riccardo Magherini o a Federico Aldrovandi. Rispetto alla richiesta di aiuto si risponde con la forza", ha detto, annunciando poi un'interrogazione parlamentare in merito alla vicenda.

Intanto, in una nota la Questura di Bologna ha precisato che "gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza. Gli agenti intervenuti, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un'auto. Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118. Dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari del 118 il soggetto è deceduto. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria".