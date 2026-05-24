Andrea Sempio intercettato: "Gente brutta, mi aspetto il peggio"

C'è una nuova intercettazione in cui Andrea Sempio si sfoga pesantemente contro i pm della Procura di Pavia che lo stanno indagando da qualche settimana pr il delitto di Garlasco. Siamo ancora nel marzo del 2025, per la precisione è il 21 marzo. L'amico di Marco Poggi, fratello minore di Chiara Poggi uccisa nella sua villetta di famiglia in via Pascoli la mattina del 13 agosto del 2007, è in auto e si sfoga con un'amica. Le sue parole sono durissime: "Sappiamo che dall’altra parte abbiamo gente brutta e conosciuta per essere stra-corrotta. Napoleone, Civardi... sono tutti stra-corrotti".

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Secondo i brogliacci ricostruiti da Repubblica, Sempio all'amica racconta anche di un incontro con i suoi avvocati difensori dell’epoca, Massimo Lovati e Angela Taccia, anche lei nella compagnia di amici di Marco Poggi.

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"Perché le persone sotto sono corrotte. Quindi io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo", continua Sempio, che prospetta un'udienza fissata in tempi brevi: "Se lo fanno lunedì vuol dire che proprio sotto sono… son tutti pagati e via… E vediamo". "Tipo l’avvocato di Stasi conosce questi qua e… fanno in quel modo lì? Con conoscenze?", domanda la ragazza. "Ci son troppe cose sotto strane… Troppe, robe strane", conferma Sempio, che all'epoca dell'omicidio aveva 19 anni. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, fidanzato di Chiara. E proprio il suo team leale nel 2017 aveva rilanciato i sospetti su Sempio, facendo aprire una indagine a suo carico subito archiviata dall'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Sulla toga è ora in corso un'altra inchiesta, a Brescia, per "corruzione in atti giudiziari". Secondo i pm bresciani Venditti avrebbe percepito denaro da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, per archiviare tutto.

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