Torino, la prof rossa minaccia gli attivisti di FdI: "Spingiamoli via, fuori i fascisti"

Ancora un episodio di intolleranza nei confronti di giovani attivisti di Gioventù Nazionale. Ancora una volta il teatro è stato Torino, dove la sezione del circolo D'Annunzio aveva organizzato un volantinaggio contro la cultura Maranza e la violenza giovanile davanti all’Istituto Santorre di Santarosa di via Vigone. Ma, come sempre, sono stati ostacolati dai collettivi di sinistra.

E non solo: c'è da registrare anche un intervento scomposto di una professoressa. Come si evince dai video diffusi dal movimento sui social, la docente inizia a urlargli contro: "Andate via, spingiamoli. Come mai non c’è la Polizia qui per proteggervi?". Parole agghiaccianti, che suonano quasi come una minaccia ai giovani attivisti. "Voi siete dei fascisti via! – ha sostenuto l’insegnante -. Qui la scuola è antifascista". Dulcis in fundo, anche i soldi cori dei compagni: "Bella ciao" e "Fuori i fasci dalle scuole".