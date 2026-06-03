Torino, la prof rossa minaccia gli attivisti di FdI: "Spingiamoli via, fuori i fascisti"

Ancora un episodio di intolleranza nei confronti di giovani attivisti di Gioventù Nazionale. Ancora una volta il teatro è stato Torino, dove la sezione del circolo D'Annunzio aveva organizzato un volantinaggio contro la cultura Maranza e la violenza giovanile davanti all’Istituto Santorre di Santarosa di via Vigone. Ma, come sempre, sono stati ostacolati dai collettivi di sinistra.
E non solo: c'è da registrare anche un intervento scomposto di una professoressa. Come si evince dai video diffusi dal movimento sui social, la docente inizia a urlargli contro: "Andate via, spingiamoli. Come mai non c’è la Polizia qui per proteggervi?". Parole agghiaccianti, che suonano quasi come una minaccia ai giovani attivisti. "Voi siete dei fascisti via! – ha sostenuto l’insegnante -. Qui la scuola è antifascista". Dulcis in fundo, anche i soldi cori dei compagni: "Bella ciao" e "Fuori i fasci dalle scuole".
Roma, studenti di destra menati: il video che incastra i compagniLa battaglia della Consulta provinciale degli studenti di Roma. Da alcuni giorni rimpallano comunicati, notizie e refert...
"Quanto accaduto è incompatibile con il ruolo educativo che la scuola dovrebbe svolgere", il commento dei ragazzi torinesi di Gioventù Nazionale. "Un’insegnante dovrebbe educare al rispetto del pluralismo e al confronto democratico, non alimentare ostilità verso chi esprime idee diverse. Il messaggio che viene trasmesso agli studenti è particolarmente preoccupante: non confrontarsi con le opinioni altrui, ma tentare di impedirne l’espressione". Ma non sarà di certo questo episodio a scoraggiarli: "Continueremo ad essere presenti in tutte le scuole e quartieri della nostra città per portare vanti le nostre battaglie".