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Addio a Maurizio Sallusti, fratello del direttore di Libero

giovedì 4 giugno 2026
Addio a Maurizio Sallusti, fratello del direttore di Libero

1' di lettura

È mancato ieri Maurizio Sallusti, fratello del direttore di Libero Alessandro Sallusti e papà del nostro collega Giovanni. Aveva 71 anni. Medico di grande capacità ed esperienza, era entrato al Policlinico di Milano come borsista e ci è rimasto per tutta la sua lunga carriera, fino a diventare primario di chirurgia d’urgenza, ruolo col quale è poi andato in pensione.

Quella per la cura delle persone è stata per lui una grande passione. Da primario del Policlinico ha attraversato anche l’impegnativo periodo del Covid, dopo il quale ha deciso di lasciare la professione per dedicarsi, finalmente, con lo stesso trasporto e dedizione, a un altro ruolo a cui teneva in maniera particolare: quello di nonno dei due figli di Giovanni. Con i suoi amati nipoti il professor Sallusti cercava di trascorrere più tempo possibile.

Tutta la redazione di Libero manda un grande abbraccio alla moglie Ester, compagna di una vita, al direttore, a Giovanni e a sua sorella Laura.

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