Pamela Genini decapitata, l'ex a "Dentro la Notizia": "Ero ubriaco al cimitero. E così..."

Rompe il silenzio Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere: è stato decapitato e la testa ancora non è stata trovata. Dolci parla a Dentro la Notizia, il programma di approfondimento di Rete 4, e commenta anche il video che lo ha immortalato fuori dal cimitero di Strozza, dove era sepolta Pamela, alle due del mattino.

L'imprenditore bergamasco ha dato la sua versione dei fatti riguardo alle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza. "Quella sera avevo bevuto - racconta -. Le telecamere di sorveglianza mi riprendono mentre barcollando mi avvicino al cancello del cimitero ma non sono entrato. Sono rimasto fuori a dire le mie preghiere", sostiene.