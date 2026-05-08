Pamela Genini decapitata, l'sms-choc nel cuore della notte

Francesco Dolci, 41 anni, è indagato nell’inchiesta sulla presunta profanazione della tomba di Pamela Genini. Le telecamere del cimitero di Strozza lo hanno ripreso nel cuore della notte davanti al cancello chiuso del camposanto, dove erano in corso lavori di riesumazione. Durante l’interrogatorio con il pm Giancarlo Mancuso, Dolci ha ammesso di essere stato sul posto dopo aver inizialmente negato, spiegando di aver bevuto troppo dopo una cena. Secondo gli investigatori, la sua presenza potrebbe essere collegata al timore che i lavori facessero emergere eventuali manomissioni del loculo.

Il punto centrale dell’inchiesta riguarda soprattutto un messaggio inviato da Dolci alla sua avvocata all’1.49 del 18 marzo. Nell’sms, riportato dal Corriere della Sera, l’uomo scrive: "Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela". Gli inquirenti attribuiscono grande importanza a questa frase, interpretandola come un possibile riferimento alla situazione del loculo. Nel testo Dolci parlava anche di presunte minacce ricevute. A rafforzare i sospetti ci sarebbero inoltre le numerose visite compiute nei giorni successivi al cimitero: secondo chi indaga, avrebbe controllato il loculo in modo insistente, soffermandosi proprio nei punti dove sono stati poi trovati segni di forzatura, come tracce di mastice e parti scollate.