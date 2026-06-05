"Sempio ha problemi con le donne?": le parole di Ilaria Conti ribaltano tutto

Nella puntata di Quarto Grado di giovedì 4 giugno, sono intervenuti due amici stretti di Andrea Sempio per difenderlo dalle accuse legate al delitto di Garlasco. Si tratta di Mirko Crepaldi, suo amico storico ed ex compagno di banco, e della moglie di quest’ultimo, Ilaria Conti.Ilaria Conti ha raccontato il suo primo incontro con Sempio: "Quel giorno Andrea Sempio mi ha subito abbracciato e baciato". Questo atteggiamento affettuoso e disinvolto l’ha colpita profondamente, tanto da farle dire che cozza nettamente con l’immagine diffusa dalla stampa.

"Quello che la stampa descrive non è l’Andrea che io ho conosciuto", ha affermato con decisione. Secondo la donna, Sempio è sempre stato "normale e affettuoso" con lei, smentendo così la narrazione di un uomo "che ha problemi con le donne, che non ha rispetto, che non ha empatia".

Anche Mirko Crepaldi ha preso la parola, sottolineando che ciò che è stato detto su Andrea Sempio nell’ultimo anno, e soprattutto nell’ultimo mese, "non corrisponde" al ragazzo che conosce da sempre. "Andrea Sempio non è mai sembrato una persona che avesse problemi relazionali", specialmente "con le donne". Crepaldi ha ricordato soltanto una normale infatuazione dell’amico per Elena, una ragazza che lavorava nel pub frequentato dal gruppo, senza però trasformarla in un’ossessione.Interpellato da Gianluigi Nuzzi, Crepaldi ha escluso categoricamente qualsiasi interesse di Sempio verso Chiara Poggi, sorella del suo amico Marco. "No", ha risposto seccamente. L’amico ha inoltre precisato che dopo il delitto Sempio non ha mai parlato né di Alberto Stasi né dell’omicidio, e che lui stesso non ha mai notato "nulla di strano" nel suo comportamento. "Lo conosco in tutt’altra maniera", ha concluso.