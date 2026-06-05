Garlasco, clamoroso, Bugalalla smonta Sempio: "Impossibile parlare di quei commenti"

Nel corso della trasmissione “Ignoto X” si è acceso un nuovo confronto sul caso Garlasco riguardo ai cosiddetti “soliloqui” di Andrea Sempio registrati il 14 aprile 2025.Francesca Bugamelli, fondatrice del canale YouTube Bugalalla, è intervenuta con un videomessaggio per contestare la tesi secondo cui Sempio stesse commentando contenuti del suo canale durante il lungo monologo in auto. La creator ha smentito nettamente entrambe le versioni circolate: “Questo è stato subito smentito dalla sottoscritta, in quanto il video non parlava di chiavette USB o dei video intimi di Chiara Poggi”. Ha aggiunto: “Si è poi corretto il tiro affermando che Sempio commentava ad alta voce dei commenti sotto quel video, ma anche questo lo abbiamo smentito”.

Bugamelli ha spiegato di aver verificato personalmente i riferimenti e ha sottolineato che l’unico commento rilevante risale al 17 marzo 2025: “Per essere trovato, letto e commentato da Andrea Sempio, richiedeva molto tempo, dato che prima di quello vi erano oltre 300 commenti”. Per questo, secondo lei, è impossibile che Sempio abbia fermato il podcast per poi avviare un discorso continuo.Ha replicato l’avvocata Angela Taccia, legale di Sempio, confermando la validità della ricostruzione della difesa: “Nella mia memoria difensiva siamo stati molto precisi perché abbiamo parlato di Bugalalla ma anche di tanti altri commenti che erano stati postati su vari gruppi Facebook”.

Taccia ha precisato: “Noi non ci siamo inventati niente. Abbiamo ascoltato tutti i suoi video, abbiamo letto tutti i suoi commenti. Li abbiamo salvati, stampati e li abbiamo allegati alla memoria”. L’avvocata ha criticato il tono usato nelle smentite: “Non mi piace questo continuo tono di saccenza, andare a dire ‘hanno smentito subito’. Noi l’abbiamo depositato in Procura, valuteranno”.