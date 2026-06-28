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Desenzano del Garda, 2 milioni col Gratta e Vinci: chi è il fortunato

domenica 28 giugno 2026
Desenzano del Garda, 2 milioni col Gratta e Vinci: chi è il fortunato

1' di lettura

Clamorosa vincita a Desenzano del Garda: un pensionato del posto ha vinto ben 2 milioni di euro comprando un semplice Gratta e Vinci. Il tagliando vincente appartiene alla serie "50X". Pur costando appena 10 euro, quel biglietto si è rivelato una vera fortuna per il cliente, che si è visto tra le mani un premio destinato a cambiare per sempre il suo futuro. Resta ovviamente anonima e avvolta dal massimo riserbo l'identità del fortunato. Secondo alcune indiscrezioni, però, si tratterebbe di un pensionato residente nella zona di Capolaterra e cliente abituale della tabaccheria.

Curioso il fatto che non è la prima volta che Desenzano del Garda viene baciata dalla fortuna. La città si conferma infatti una delle località più fortunate della provincia quando si parla di giochi e lotterie. C'è stata una vincita milionaria anche lo scorso anno, nella frazione di Rivoltella per la precisione. La vicenda finì riflettori nazionali per via della cifra della vincita: ben 35 milioni di euro, centrata al Superenalotto.

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