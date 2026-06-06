Porto Sant'Elpidio, fuga di gas ed esplosione: crolla una palazzina, bilancio drammatico

Bilancio drammatico dopo il crollo, all'alba, di una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Dietro la tragedia, probabilmente, un'esplosione dovuta a una fuga di gas. A perdere la vita il 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito tra le macerie; l'89enne Ettorina Paccapelo, inizialmente dispersa (le ricerche sono andate avanti per oltre nove ore); e il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo e poi è morto all'ospedale di Ancona. Le altre persone rimaste ferite nel crollo sono ricoverate in ospedale a Torrette di Ancona. Si tratta dei genitori del 47enne deceduto: Savino Pieroni, 89 anni, e la moglie Vittoria Lanciotti, 70.

"La tragedia che è accaduta oggi è un profondo dolore per la nostra comunità - ha detto Massimiliano Ciarpella, sindaco di Porto Sant'Elpidio -. Esprimo la massima vicinanza mia personale e dell'intera cittadinanza ai familiari delle vittime. Ringrazio tanto tutti gli operatori della macchina dei soccorsi che lavorano senza sosta da questa mattina". Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, giunto subito sul posto, sui social ha scritto: "Sono arrivato a Porto Sant’Elpidio dove questa mattina si è verificata un'esplosione che ha causato il crollo di una palazzina con il tragico coinvolgimento di due famiglie. Ci stringiamo intorno ai famigliari delle persone coinvolte. Voglio esprimere la vicinanza e il cordoglio a nome dell'intera comunità marchigiana e un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze dell'ordine che sono impegnate nelle operazioni di soccorso. Insieme al sindaco Massimiliano Ciarpella continueremo a monitorare l'evolversi della situazione".