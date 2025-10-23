Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Rovigo, famiglia sterminata in casa: il dramma e i sospetti

di
Libero logo
giovedì 23 ottobre 2025
Rovigo, famiglia sterminata in casa: il dramma e i sospetti

1' di lettura

Un'intera famiglia è stata trovata morta in casa nel Rodigino. I corpi sono stati trovati nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre. Morto anche il gatto presente nell'appartamento. Le vittime sono un uomo di 51 anni, la moglie di 47 e una figlia di 28, tutti di origine moldava, ma da circa 20 anni residenti in Italia. Abitavano in via Cesare Battisti, a Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo. 

Sul caso indagano i carabinieri. La tragica scoperta è stata fatta dopo la segnalazione lanciata dal datore di lavoro del 51enne, che si è preoccupato per non aver visto l'uomo, che non aveva presentato alcuna giustificazione per la sua assenza. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del Suem 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di tutta la famiglia. Su madre, padre e figlia, comunque, non sarebbero stati riscontrati traumi o violenza. Per questo tra le ipotesi al vaglio, ci sarebbe il decesso provocato da una fuga di gas o asfissia da monossido.

Daniel Naroditsky, il re degli scacchi morto a 29 anni: un mistero inquietante

Il grande maestro di scacchi statunitense e commentatore online Daniel Naroditsky è morto all'età di 2...

E in effetti, gli operatori giunti sul posto muniti di dispositivi di rilevazione dei gas, durante il sopralluogo all'interno della casa, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia. 

Tg5 in lutto: è morto Claudio Fico

Gravissimo lutto al Tg5. È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Claudio Fico, vicedirettore vicario e resp...

Far west Rovigo, la maxi rissa tra stranieri finisce in disgrazia: 23enne muore accoltellato

Orrore a Rovigo Rovigo, picchiano e stuprano una donna vicino alla stazione: chi sono le belve

Tragedia Sergio Malin, 17 mesi di agonia per una cassetta di frutta: la morte più assurda

tag
rovigo
paviole di canaro

Far west Rovigo, la maxi rissa tra stranieri finisce in disgrazia: 23enne muore accoltellato

Orrore a Rovigo Rovigo, picchiano e stuprano una donna vicino alla stazione: chi sono le belve

Tragedia Sergio Malin, 17 mesi di agonia per una cassetta di frutta: la morte più assurda

ti potrebbero interessare

3072x2304

Rovigo, la maxi rissa tra stranieri finisce in disgrazia: 23enne muore accoltellato

660x368

Rovigo, picchiano e stuprano una donna vicino alla stazione: chi sono le belve

311x176

Sergio Malin, 17 mesi di agonia per una cassetta di frutta: la morte più assurda

652x368

Rovigo, "Ha i figli delinquenti, famiglia non integrata": negata la cittadinanza

Luca Puccini