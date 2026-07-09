Mediaset, Pier Silvio Berlusconi svela i palinsesti: doppio Milo Infante, un clamoroso ritorno (e la frase su Mentana)

Una nuova strategia in quattro punti per accelerare lo sviluppo europeo di MFE, investire ancora di piu' nella televisione tradizionale, rafforzare la produzione di contenuti crossmediali e creare una piattaforma digitale unica per il mercato europeo. È questo il messaggio principale lanciato da Pier Silvio Berlusconi nell'incontro con la stampa dedicato al gruppo MediaForEurope. Aprendo l'incontro, l'amministratore delegato ha spiegato con una battuta che l'appuntamento non sarebbe stato dedicato solo ai palinsesti. "Questa non sara' solo la serata dei palinsesti perche', diciamocelo onestamente, parlare dei palinsesti nel 2027, ancora con la presentazione della stagione, è veramente una cosa obsoleta".

Secondo Berlusconi, nell'ultimo anno il progetto europeo del gruppo ha compiuto un'accelerazione decisiva. "Oggi, un anno dopo, abbiamo raggiunto a maggioranza il controllo su ProSiebenSat. Abbiamo aggiunto una partnership che ci piace molto con un'azienda media portoghese, Impresa. In Germania, Portogallo, Italia, Spagna, Svizzera, Austria: MFE e' una realta'". Tra le scelte che, secondo Berlusconi, hanno segnato il cambio di passo del gruppo c'e' anche il ritorno de "La Ruota della Fortuna". "Solo un anno fa qui, con voi, non era partita 'La Ruota della Fortuna', non c'era nessun annuncio ma era gia' tutto deciso. Io ci lavoravo da novembre dell'anno prima. E' partita a luglio e, lo dico con una punta di orgoglio ma dicendo una cosa vera, ha cambiato un po' i destini e le proporzioni della televisione italiana".

Intanto la grande novità sulle reti Mediaset è l'arrivo di Milo Infante dalla Rai. Per lui ci sarà un programma in prima serata, di cronaca e approfondimento, il martedì sera su Rete4 con il titolo ancora da definire. Mentre è già definito la striscia mattutina che Infante condurrà sempre su Rete4 a partire dalle 11 alle 13 e che si chiamerà appunto 'Ore 11'. "Per Milo Infante l'obiettivo con il tempo è raggiungere la media di rete, ma bisogna dare tempo al programma di nascere, crescere e diventare abitudine", ha spiegato Pier Silvio Berlusconi. "Che diventi un rito che si ripete volentieri. Quello del daytime è un programma sperimentale, una mossa coraggiosa. Poi per Natale tireremo le somme", ha aggiunto. Infine ha anche parlato del mercato pubblicitario: "Negli anni pari con eventi come Olimpiadi e Mondiali facciamo più fatica nei primi sei mesi, poi cresciamo nel secondo semestre". "Il mercato è in leggero calo, ma con mille variabili ancora difficili rimaniamo positivi", ha aggiunto. "A oggi abbiamo una quota del 55.8% del mercato pubblicitario. La strada è lunga, ma io ne sono completamente convinto", ha aggiunto. A questo punto Berlusconi parla anche di Enrico Mentana: "Ha la mia stima professionale il mio affetto per pezzi di una vita insieme e la mia gratitudine per il Tg5 che è un pezzo portante di Mediaset. Ha sempre le porte aperte, se c’è progetto che coincide con quello che possiamo fare e che lui vuole fare...".



Infine il capitolo reality: "Il Grande Fratello sarà vip, con una squadra confermata. Non è da escludere di riproporlo anche in Primavera. Ormai è una presenza costante nel palinsesto di Canale 5 sempre con ottimi risultati", ha aggiunto. "L'Isola dei Famosi ci sarà ma andrà su una strada nuova, più efficiente. Ad oggi potrebbe andare in onda o cavallo tra fine 2026 e 2027 o ad inizio 2027", ha detto. E a proposito della conduttrice Selvaggia Lucarelli, ha detto: "È una professionista che ci piace, con il Grande Fratello e l'Isola abbiamo anche altri progetti per lavorare insieme per il futuro". Infine due clamorosi ritorni. In access tornano anche “Passaparola” e “Ok, il prezzo è giusto”, nel solco del ritorno dei format che hanno avuto un insperato successo come “La ruota della fortuna” con Gerry Scotti.