Esercito, la riforma: 40mila soldati in più, richiamo obbligatorio, paghe pesanti

Prende forma la riforma della Difesa ideata dal governo. Come anticipa affaritaliani.it, il disegno di legge punta a creare un sistema di Forze di riserva composto da personale addestrato e rapidamente impiegabile a supporto delle Forze armate non solo in caso di guerra, ma anche durante periodi di pace e in situazioni di emergenza. Per raggiungere questo obiettivo vengono introdotte tre diverse categorie di riservisti.

La riserva operativa comprende gli ex militari che hanno lasciato il servizio da non più di cinque anni e che accettano un impegno quinquennale di disponibilità al richiamo. Questi possono essere richiamati obbligatoriamente in caso di gravi crisi che riguardino la sicurezza dello Stato o la difesa dei confini, mentre per attività di addestramento o impieghi temporanei il richiamo richiede il loro consenso e non può superare un anno.

La seconda categoria è la riserva volontaria specialistica, destinata a cittadini in possesso di competenze professionali particolarmente utili alle esigenze militari. In questo caso il provvedimento prevede anche la possibilità di attribuire direttamente un grado militare, senza la necessità di superare un concorso pubblico, così da poter integrare rapidamente professionalità specialistiche all’interno delle strutture della difesa. La terza categoria è la riserva territoriale, organizzata su base regionale e rivolta a volontari di età compresa tra i 25 e i 35 anni. I partecipanti sottoscrivono una ferma di dodici mesi e possono essere impiegati per attività di supporto alle Forze di polizia, per la gestione di emergenze, calamità naturali e operazioni di soccorso alla popolazione.