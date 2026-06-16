Alta Velocità nel mirino: il ritorno dell'ombra anarco-insurrezionalista

Sette misure cautelari, accuse gravissime, un presunto attentato contro una delle infrastrutture più importanti del Paese e una rete che, secondo gli inquirenti, operava tra diverse città italiane. L’operazione condotta dalla Digos di Roma rappresenta uno dei più significativi colpi inferti negli ultimi anni all’estremismo anarco-insurrezionalista e riporta al centro dell’attenzione una minaccia che qualcuno aveva frettolosamente considerato marginale o relegata al passato.

Secondo la Procura di Roma, tra gli episodi contestati figura il sabotaggio della linea Alta Velocità Roma-Firenze avvenuto il 14 febbraio scorso, un’azione che avrebbe provocato centinaia di migliaia di euro di danni e messo a rischio una delle infrastrutture strategiche più importanti del Paese. Si tratta di accuse che dovranno naturalmente essere verificate nelle sedi giudiziarie competenti, ma il quadro delineato dagli investigatori appare di estrema gravità.

Ancora una volta magistratura, Polizia di Stato, Digos e apparati investigativi hanno dimostrato professionalità, capacità operativa e determinazione. A loro va il plauso di tutti coloro che credono nello Stato di diritto, nella sicurezza nazionale e nella difesa delle istituzioni democratiche. È grazie al loro lavoro, spesso silenzioso e lontano dai riflettori, se molte minacce vengono neutralizzate prima di produrre conseguenze ancora più gravi.

Colpire ferrovie, infrastrutture pubbliche e servizi essenziali non significa esercitare un diritto di protesta. Significa scegliere deliberatamente la strada del sabotaggio e della violenza politica e del terrore. Se le accuse formulate dagli inquirenti dovessero trovare piena conferma nel corso del processo, saremmo di fronte a condotte riconducibili al terrorismo interno. Chi tenta di intimidire lo Stato, danneggiare infrastrutture strategiche e mettere a rischio la sicurezza dei cittadini attraverso azioni violente non può essere considerato un semplice contestatore ma un terrorista. Qualora le responsabilità ipotizzate venissero accertate, i responsabili dovranno rispondere delle proprie azioni con la massima severità prevista dall’ordinamento.

Quando nel mirino finiscono opere strategiche utilizzate ogni giorno da milioni di persone, la questione assume una dimensione che va ben oltre la cronaca giudiziaria. È in gioco la sicurezza nazionale, la continuità dei servizi pubblici e la tutela di infrastrutture fondamentali per il funzionamento del Paese. Negli ultimi anni il nome di Alfredo Cospito è diventato il principale punto di riferimento simbolico di una parte dell’universo anarco-insurrezionalista. Attorno alla sua vicenda si sono sviluppate campagne di mobilitazione che, secondo numerose inchieste e attività investigative, hanno contribuito ad alimentare tensioni e processi di radicalizzazione in alcuni ambienti estremisti anarchici.

Personalmente non ho mai condiviso né condivido le richieste avanzate da Alfredo Cospito. Ho sostenuto più volte che lo Stato non dovesse arretrare di un millimetro di fronte alle pressioni esercitate durante la sua protesta e continuo a ritenere che la fermezza delle istituzioni sia stata la risposta corretta. In uno Stato democratico non possono essere la minaccia, la pressione politica o la violenza a determinare le decisioni delle istituzioni.

Episodi di sabotaggio, danneggiamenti, minacce e azioni dimostrative hanno riportato sotto i riflettori un fenomeno che molti osservatori avevano sottovalutato. Torino rappresenta ad esempio da decenni uno dei principali punti di riferimento dell’area anarchica radicale italiana. Nel capoluogo piemontese hanno avuto origine o hanno operato nel tempo soggetti e realtà riconducibili alla Federazione Anarchica Informale (FAI), organizzazione spesso richiamata in indagini e procedimenti giudiziari relativi ad azioni di sabotaggio e violenza politica.

Accanto a Torino, anche città come Roma, Milano, Bologna e Napoli hanno registrato nel corso degli anni la presenza di ambienti anarchici radicalizzati e di reti finite più volte al centro dell’attenzione investigativa. Una geografia che dimostra come il fenomeno non sia limitato a una singola realtà territoriale, ma rappresenti una questione di sicurezza che interessa diverse aree del Paese.

A rendere ancora più inquietante il quadro vi sono episodi recentissimi che testimoniano il livello di radicalizzazione raggiunto da alcune frange dell’area anarco-insurrezionalista. Solo pochi mesi fa Roma è stata teatro della morte di due militanti anarchici, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, deceduti nell’esplosione di un casolare nel Parco degli Acquedotti. Secondo la principale ipotesi investigativa, i due stavano preparando un ordigno artigianale quando si è verificata la deflagrazione che li ha uccisi.

Le successive attività investigative hanno cercato di ricostruire gli eventuali obiettivi dell’azione e i possibili collegamenti con altre iniziative riconducibili all’area estremista. Un episodio gravissimo che, insieme agli arresti eseguiti oggi nell’ambito dell’inchiesta sul presunto attentato alla linea Alta Velocità, dimostra come il fenomeno non possa essere considerato né archiviato né marginale.

Chi ritiene che il pericolo rappresentato dalle frange anarchiche più radicalizzate appartenga al passato dovrebbe osservare con attenzione questi fatti. Da un lato un’inchiesta che ipotizza un attacco a una delle principali infrastrutture ferroviarie italiane; dall’altro un’esplosione avvenuta mentre, secondo gli investigatori, veniva preparato un ordigno artigianale. Due vicende diverse ma accomunate da un elemento estremamente preoccupante: la persistenza di ambienti che continuano a considerare la violenza uno strumento legittimo di lotta politica.

Gli arresti eseguiti oggi rappresentano dunque un ulteriore campanello d’allarme. L’anarco-insurrezionalismo violento non può essere sottovalutato né liquidato come un fenomeno residuale. Le infrastrutture strategiche del Paese, dai trasporti alle reti energetiche, devono essere protette attraverso una costante attività di prevenzione, intelligence e contrasto.

Servono monitoraggio continuo, coordinamento tra magistratura, forze dell’ordine e apparati di sicurezza, oltre a una risposta ferma e determinata nei confronti di chiunque scelga la violenza come strumento di lotta politica. Chi pensa di poter seminare paura, colpire infrastrutture pubbliche o mettere a rischio la sicurezza dei cittadini deve sapere che troverà davanti a sé uno Stato forte, presente e capace di reagire.

A sottolineare la portata dell’operazione è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha parlato di una rete eversiva di matrice anarchica attiva sul territorio nazionale e responsabile, secondo l’impianto investigativo, di aver preso di mira infrastrutture strategiche del Paese, tra cui la linea Alta Velocità. Piantedosi ha evidenziato come la mobilitazione sviluppatasi negli ultimi anni attorno alla vicenda di Alfredo Cospito abbia continuato ad alimentare, in alcuni ambienti radicalizzati, percorsi di contrapposizione violenta alle istituzioni democratiche.

Per il titolare del Viminale il Ministro Matteo Piantedosi l’operazione rappresenta un duro colpo alla rete anarco-insurrezionalista e una conferma dell’elevata capacità di prevenzione e contrasto espressa dalle forze di polizia e dalla magistratura contro ogni forma di eversione e terrorismo interno.

Le parole del ministro rafforzano un messaggio che non può essere ignorato: lo Stato deve mantenere alta la guardia contro ogni forma di estremismo violento. L’operazione di oggi rappresenta certamente una vittoria delle istituzioni, ma costituisce anche un richiamo alla necessità di proseguire senza esitazioni sulla strada della prevenzione, del monitoraggio e del contrasto a chiunque scelga la violenza come metodo di azione politica. Perché la sicurezza dei cittadini, la tutela delle infrastrutture strategiche e la difesa delle istituzioni democratiche non possono conoscere arretramenti.