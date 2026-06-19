I vescovi tifano patrimoniale ma non pagano l'Imu

Il “partito della patrimoniale” ha trovato la voce che non ti aspetti: Avvenire. Il quotidiano della Cei, Conferenza episcopale italiana, ha deciso di inserirsi nel dibattito pubblico sulla tassa sui patrimoni, che sta agitando assai il “campo largo”, parlando la stessa lingua di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, gran capi di Avs. Ecco il titolo dell’editoriale del giornale dei vescovi di ieri: «Il ceto medio come alibi». In sintesi: basta dire “no” alla patrimoniale nascondendosi dietro la tutela del ceto medio. Perché si tratta di una «scusa», visto che il “ceto medio” in Italia si attesterebbe sui 30mila euro. Cosa ben diversa da «una qualche tassazione sui patrimoni da milioni e milioni di euro, fuori dal perimetro degli opinionisti». A parte che neanche a sinistra c’è accordo su quale sarebbe la soglia oltre la quale far scattare l’imposta, al centro di quel «dibattito pubblico» evocato da Avvenire non c’è già la “tassa sul patrimonio”, bensì sulla casa intervenendo sull’Imu, in nome della quale due giorni fa gli italiani hanno pagato, come ogni anno, tra i 22 e i 23 miliardi di euro in sede di acconto.

La casa. Un bene più facile da “aggredire”, come ha suggerito più volte l’economista Pietro Reichlin sulla Stampa. A colpire, in ogni caso, è l’identico linguaggio usato dal quotidiano della Cei e dai vertici di Avs. «Se sono favorevole alla patrimoniale? Sì, sulle grandissime ricchezze senza alcun dubbio», ha detto proprio ieri Fratoianni, uno dei due fondatori di Avs e leader di Sinistra italiana. «Chi non è milionario non ha nulla di cui preoccuparsi», ha aggiunto Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo a Montecitorio. «Anzi. Perché quei soldi servono a garantire sanità, servizi e trasporti pubblici migliori e finalmente accessibili. La nostra proposta colpisce lo 0,1% più ricco. Non chi paga l’affitto o il mutuo». Tornando ad Avvenire, a colpire è anche l’attivismo su un tema, quello della casa, sul quale gli Enti ecclesiastici fino al 2012 hanno goduto, ai fini dell’Imu, di un’esenzione che solo da allora impone il versamento dell’imposta per gli immobili dedicati alle attività commerciali.