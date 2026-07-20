Ricina, ipotesi-choc: Sara Di Vita avvelenata in due tempi?

Ancora mistero fitto a Pietracatella, il giallo della ricina. Ma ora, in ambienti investigativi, si fa strada una pista clamorosa: Sara Di Vita - una delle due vittime, l'altra è Antonella di Ielsi - potrebbe essere stata avvelenata in due tempi, in due occasioni distinte. È uno degli scenari che prende consistenza nell'inchiesta sul duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti, coordinata dalla Procura di Larino. Un'ipotesi che troverebbe riscontro nelle testimonianze raccolte dagli investigatori e che potrebbe essere confermata dagli esami tossicologici sui circa 70 alimenti sequestrati e inviati all'Istituto Robert Koch di Berlino, centro specializzato nello studio dei veleni.

Tra gli atti dell'indagine figurano anche le dichiarazioni di Alice Di Vita, sorella di Sara e figlia di Antonella, ascoltata il 28 dicembre. La giovane ha ricostruito l'evoluzione del malore che ha colpito madre e sorella, rimarcando come i primi sintomi siano comparsi la mattina di Natale. "Alle ore 10 del 25 dicembre sono scesa a fare colazione, mamma stava a letto: si sentiva male e aveva già vomitato, era debole. Dopo circa mezz'ora anche mia sorella Sara si è alzata e ha cominciato ad accusare i primi sintomi, nausea e vomito". Le due donne peggiorarono nel corso della giornata, fino alla decisione di accompagnarle al pronto soccorso.