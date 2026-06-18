Sarah e Alisya, le sorelline sparite: prende piede un'ipotesi estrema

Mentre squadre di soccorso, volontari e forze dell’ordine continuano a setacciare il territorio del Parco nazionale d’Abruzzo, gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su tre utenze telefoniche che potrebbero avere un collegamento con le due minorenni.

Undici giorni dopo la scomparsa di Alisya e Sarah , il mistero resta, ma una pista inizia a prendere consistenza nelle valutazioni degli investigatori: quella di un allontanamento volontario pianificato e sostenuto dall’aiuto di almeno una terza persona . Uno scenario che, al momento, non esclude altre ipotesi, ma che trova riscontri in diversi elementi. Delle due sorelle di 16 e 12 anni, sparite nella notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia "Off Hope" di Civitella Alfedena , però, non c'è ancora alcuna traccia.

POSSIBILE PERCORSO

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, due numeri si sarebbero agganciati alle celle telefoniche lungo quello che viene ritenuto il possibile percorso compiuto dalle ragazze dopo l’allontanamento. Un’ipotesi che viene però riletta alla luce di ulteriori verifiche. La Procura di Sulmona, guidata da Luciano D'Angelo, sta approfondendo tutti gli elementi tecnici disponibili e, allo stato, non risulterebbero agganci riconducibili ai telefoni originariamente in uso alle due sorelle.

Su questo punto interviene l’avvocato Enrico Mastantuono. «I due cellulari, un iPhone e un Samsung delle due ragazzine, sono stati sequestrati quando sono entrate nella casa famiglia e consegnati alla madre che ancora oggi li ha in custodia». Circostanza che porta a una conclusione: i dispositivi intercettati dopo la scomparsa sarebbero diversi, forse acquisiti successivamente e utilizzati dopo l’allontanamento dalla comunità. Un elemento che rafforza l’ipotesi di un supporto esterno. Gli investigatori stanno passando al setaccio tabulati e dati telefonici per identificare gli utilizzatori delle utenze.

Intanto le immagini delle telecamere e gli accertamenti effettuati nella notte della fuga avrebbero ristretto il campo dei veicoli transitati nella zona. Le auto passate lungo quel tratto di strada all’ora della fuga sarebbero solo tre. Una, una piccola utilitaria, potrebbe essere compatibile con un eventuale passaggio offerto alle ragazze, mala scarsa visibilità notturna rende difficile ogni identificazione.

Un altro elemento riguarda la tempistica dell’allarme. Le due sorelle si sarebbero allontanate durante la notte, mentre la segnalazione ai carabinieri sarebbe arrivata intorno alle 9.30 del mattino, ore dopo la fuga.