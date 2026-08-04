Meteo, un giovedì infernale: temperatura record, ecco dove

Sarà un giovedì di fuoco per l'Italia a causa del grande caldo che sta colpendo l'intero Paese da mesi e più in particolare negli ultimi giorni. Come si legge sul bollettino diffuso del ministero della Salute, infatti, per il 6 agosto tutte le 27 città monitorate sono contrassegnate dal bollino rosso. Nessun capoluogo escluso.
Sarà infatti allerta massima con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Livello 3 ad Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Oggi e domani, martedì e mercoledì 4 e 5 agosto, solo Messina e Reggio Calabria sfuggono al codice rosso e hanno bollino arancione: livello 2, con pericoli per la salute dei fragili.
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Non va comunque meglio nei giorni precedenti Fino a mercoledì 5 agosto - come riporta il bollettino del ministero della Salute - sono 25, su un totale di 27 monitorate, le città da bollino rosso per il caldo: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Si salvano solo Messina e Reggio Calabria.