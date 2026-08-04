La pace anti-ebrei fa sbroccare i partigiani

Anpi contro Anpi. Avete presente il meme coi due Uomo Ragno, identici, che si indicano? Dopo la diffusione del comunicato condiviso da parte dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia e dell’Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane), in vista del corteo del 25 aprile 2027, gli epigoni della resistenza sono scoppiati. Nella nota Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi, e soci hanno teso la mano alla Brigata ebraica dopo la dura contestazione - avvenuta a Milano durante la manifestazione per la liberazione di quest’anno - che ha portato all’allontanamento degli ebrei dalla processione antifascista. Un “patto” per riconoscersi nella Costituzione, nella «condanna di qualsiasi atto di violenza», passando per il «riconoscimento del ruolo dei combattenti ebrei nella resistenza» finendo con l’abbraccio nella «riconferma del diritto della componente ebraica alla partecipazione in sicurezza alle celebrazioni del 25 aprile». Fino a qui tutto bene eppure il problema è l’essenza stessa della resistenza a essere messa in crisi dalle sezioni locali dell’Anpi.

Su queste colonne domenica vi abbiamo raccontato di come la compagine dei partigiani di Nizza Lingotto - siamo a Torino abbia sbottato. L’Ucei? «Un’organizzazione prevalentemente di estrema destra, responsabile di aggressioni contro manifestanti dell’Anpi e pro Palestina». E poi la ciliegina sulla torta resistenziale. La Brigata ebraica? Un’«unità militare che ha avuto un ruolo insignificante nella liberazione dell’Italia». Da quale pulpito la predica. La sconfitta dell’Italia fascista e la conseguente fine del secondo conflitto mondiale, alle nostre latitudini, avvenne per opera dell’intervento degli eserciti alleati e non certo per l’opera dei partigiani. Un dato che aiuta a leggere la guerra è il numero di vittime sul territorio italiano. Furono 90mila i soldati americani morti e 120mila quelli tedeschi caduti sul suolo italiano, mentre i partigiani, dati dell’Anpi, 6882. La massima di Marcello Veneziani, «si può immaginare un’Italia liberata senza resistenza, ma non si può immaginare un’Italia liberata senza alleati», quanto mai calzante.