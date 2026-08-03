Perù, studentesse italiane scampate al disastro: "Shockate", il video dall'aereo

Sono sconvolte le studentesse italiane che hanno sorvolato Nazca poco prima della tragedia che ha ucciso 7 italiani. "Avevamo appena fatto la stessa esperienza volando", racconta una di loro. La ragazza - come spiega sui social - ha visitato il sito archeologico del Perù, là dove nel pomeriggio (ora locale) di sabato, un aereo è precipitando causando 13 vittime.
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La ragazza ha così voluto pubblicare un video mentre ritrae lei e alcune amiche a bordo del velivolo durante la medesima esperienza che è poi costata la vita alla due famiglie brianzole. Dopo qualche ora, la notizia della tragedia: "Shockate, siamo state fortunate. Esperienza unica, ma comporta una percentuale dei rischi".
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Intanto la Direzione Generale dell'Aviazione Civile (Dgac) del Perù ha disposto la sospensione temporanea delle operazioni della compagnia locale Aerodiana a titolo precauzionale, dopo l'incidente aereo avvenuto nell'area di Nazca in cui hanno perso la vita tredici persone, inclusi sette cittadini italiani. Ne ha dato notizia il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni peruviano in una nota riportata dall'agenzia di stampa locale Andina. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla conclusione delle indagini volte a verificare il rispetto delle disposizioni, procedure e condizioni stabilite dalle normative aeronautiche vigenti.