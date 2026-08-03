Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Sigfrido Ranucci

Perù, studentesse italiane scampate al disastro: "Shockate", il video dall'aereo

lunedì 3 agosto 2026
Perù, studentesse italiane scampate al disastro: "Shockate", il video dall'aereo

1' di lettura

Sono sconvolte le studentesse italiane che hanno sorvolato Nazca poco prima della tragedia che ha ucciso 7 italiani. "Avevamo appena fatto la stessa esperienza volando", racconta una di loro. La ragazza - come spiega sui social - ha visitato il sito archeologico del Perù, là dove nel pomeriggio (ora locale) di sabato, un aereo è precipitando causando 13 vittime.

Strage di italiani in Perù, Monza sotto-choc: chi è il top-manager che ha perso la vita

È un manager di Deloitte una delle 7 vittime italiane del disastro aereo in Perù. Come conferma ...

La ragazza ha così voluto pubblicare un video mentre ritrae lei e alcune amiche a bordo del velivolo durante la medesima esperienza che è poi costata la vita alla due famiglie brianzole. Dopo qualche ora, la notizia della tragedia: "Shockate, siamo state fortunate. Esperienza unica, ma comporta una percentuale dei rischi".

Incidente aereo in Perù, l'ala staccata e la scatola nera sparita: cosa non torna sulla strage di italiani

Strage di italiani in Perù, sette morti, due famiglie sterminate, la Brianza sotto-choc. Fatale lo schianto a bor...

Intanto la Direzione Generale dell'Aviazione Civile (Dgac) del Perù ha disposto la sospensione temporanea delle operazioni della compagnia locale Aerodiana a titolo precauzionale, dopo l'incidente aereo avvenuto nell'area di Nazca in cui hanno perso la vita tredici persone, inclusi sette cittadini italiani. Ne ha dato notizia il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni peruviano in una nota riportata dall'agenzia di stampa locale Andina. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alla conclusione delle indagini volte a verificare il rispetto delle disposizioni, procedure e condizioni stabilite dalle normative aeronautiche vigenti. 

tag
perù

Ombre nere sullo schianto Incidente aereo in Perù, l'ala staccata e la scatola nera sparita: cosa non torna sulla strage di italiani

Disastro aereo Strage di italiani in Perù, Monza sotto-choc: chi è il top-manager che ha perso la vita

Perù, precipita aereo turistico: 13 morti, 7 sono italiani

ti potrebbero interessare

Monete, clamoroso: ecco cosa torna a essere raffigurato dopo 9 anni

Monete, clamoroso: ecco cosa torna a essere raffigurato dopo 9 anni

Corriere, la rivolta contro Cairo (e il direttore): "Scelta grave e inopportuna"

Corriere, la rivolta contro Cairo (e il direttore): "Scelta grave e inopportuna"

Redazione
Meteo, Mario Giuliacci: l'afa-killer agli sgoccioli, il giorno della svolta

Meteo, Mario Giuliacci: l'afa-killer agli sgoccioli, il giorno della svolta

Garlasco, "la verità sulla morte di Chiara Poggi nel retro della villetta": cosa emerge

Garlasco, "la verità sulla morte di Chiara Poggi nel retro della villetta": cosa emerge