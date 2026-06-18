Terrorismo, pizzaiolo palestinese pronto alla strage: l'arresto a Brindisi

Ancora un arresto per terrorismo. Questa volta a finire in manette è il 30enne Abunada Abdalmuti, cittadino palestinese, residente nella provincia di Brindisi. L'uomo è stato fermato dal Raggruppamento operativo speciale - supportato in fase esecutiva dal Comando provinciale carabinieri di Brindisi, oltre che da militari del gis, del VI Nucleo elicotteri carabinieri di Bari e del Nucleo carabinieri cinofili di Tito con le accuse di terrorismo, aggravato dall’utilizzo di sistemi informativi e telematici.

Le prime segnalazioni erano arrivate nell'aprile del 2025 a una stazione dei carabinieri di Brindisi e riguardavano un profilo social, dove venivano pubblicati foto, video e commenti inerenti al conflitto israelo-palestinese. L'indagine degli inquirenti si è concentrata sul web patrolling e ha permesso di ricostruire la rete virtuale degli indagati e di documentare quella che gli investigatori definiscono "un progressivo processo di radicalizzazione", registrando uno "scivolamento da una posizione di generica solidarietà verso la causa palestinese a espressioni di crescente adesione alla retorica jihadista, con manifestazioni di apprezzamento/apologia verso le azioni di terrorismo e il martirio quale forma suprema di devozione religiosa, fino a dichiarazioni di aperto sostegno ideologico a intraprendere azioni dirette".