Distruggono il b&b e non pagano: "Mozziconi sul parquet", chi finisce nei guai

Tre giorni di truffe e danni hanno trasformato in un incubo il soggiorno di due giovani in un appartamento turistico di Bassano del Grappa, nel Vicentino. La proprietaria, Elena Carlotta Tonnellotto, ha denunciato l’accaduto dopo aver trovato la casa completamente devastata e aver scoperto che gli ospiti erano fuggiti senza pagare.

I due, un 25enne senegalese residente a Cremona e un 29enne francese, avevano concordato con la proprietaria un soggiorno per una cifra inferiore ai 500 euro. Per convincerla dell’avvenuto pagamento dell’acconto, le avrebbero inviato la foto di una distinta di bonifico apparentemente regolare, rivelatasi però falsa.

La truffa non si sarebbe limitata all’affitto. Analizzando la documentazione, la proprietaria ha scoperto che i due avrebbero utilizzato falsi bonifici anche per acquistare beni e servizi da altri commercianti della zona, per un valore complessivo superiore ai mille euro. Tra le vittime figurano una pizzeria, dalla quale sarebbero stati ordinati 180 euro di piatti di pesce, e un ristorante orientale, dove avrebbero consumato cibo per circa 100 euro.

Al momento della partenza, la proprietaria ha trovato l’appartamento in condizioni igieniche molto gravi: cibo tra lenzuola e armadi, stoviglie sporche, mozziconi e cenere sui pavimenti, mobili e biancheria rovistati, divani e materassi macchiati e un armadio danneggiato.

I danni e le testimonianze dei residenti fanno inoltre ipotizzare che nell’appartamento possano aver soggiornato più persone rispetto ai due intestatari. La proprietaria ha denunciato i fatti ai carabinieri per truffa e danneggiamento. Gli altri commercianti coinvolti stanno valutando ulteriori denunce. I militari hanno già identificato i due giovani, che avrebbero utilizzato i propri documenti reali.