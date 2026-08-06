Campobasso, orrore del braco di immigrati su due minorenni: fermate in strada e violentate

I familiari di due minorenni, di 13 e 14 anni, hanno denunciato ai carabinieri una aggressione sessuale subita dalle ragazze. L'episodio sarebbe avvenuto in pieno centro cittadino, in via Nobile, accanto al Tribunale. Le giovani, stando a quanto denunciato, sarebbero state bloccate in strada da tre giovani stranieri e poi portate in un luogo più nascosto, a pochi metri di distanza, dove sarebbero state molestate prima di riuscire a fuggire. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno passando al setaccio le telecamere presenti in zona.
Il comune di Campobasso esprime "ferma condanna" e "vicinanza alle vittime e alle loro famiglie" per le presunte molestie sessuali denunciate da due minorenni, di 13 e 14 anni, in pieno centro cittadino. "Si tratta di un fatto gravissimo che offende la nostra comunità e la dignità di ogni persona - ha affermato la consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità, Annamaria Trivisonno -. La violenza sessuale, ancorché presunta, è un reato che non ha giustificazioni". "La sicurezza dei nostri ragazzi, la vivibilità del centro città sono una priorità assoluta per questa amministrazione", ha proseguito. Diversi partiti del centrodestra, dalla Lega a Futuro Nazionale, attaccano invece l'amministrazione e chiedono le dimissioni della sindaca Forte.
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"Se i fatti denunciati saranno confermati dalle indagini in corso - ha scritto il Dipartimento Sicurezza e immigrazione della Lega - ci troveremmo di fronte a un atto di inaudita gravità che colpisce non solo le vittime e le loro famiglie ma l'intera comunità molisana. È arrivato il momento di dire basta alle minimizzazioni e agli alibi ideologici". Futuro Nazionale, con Aida Romagnuolo, dirigente locale del partito, ha espresso "grande preoccupazione". "Sono ormai in tanti a Campobasso - afferma - quelli che chiedono le dimissioni della sindaca affinché il Comune possa avviare un percorso di rinnovamento in stretta collaborazione con le forze dell'ordine". Anche Azione Civile con il suo coordinatore Nicola Lanza ha chiesto alla sindaca un passo indietro ed evidenzia come questo episodio sia "solo la punta di un iceberg di un problema molto più grande che riguarda la gestione della sicurezza in città".