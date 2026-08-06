Campobasso, orrore del braco di immigrati su due minorenni: fermate in strada e violentate

I familiari di due minorenni, di 13 e 14 anni, hanno denunciato ai carabinieri una aggressione sessuale subita dalle ragazze. L'episodio sarebbe avvenuto in pieno centro cittadino, in via Nobile, accanto al Tribunale. Le giovani, stando a quanto denunciato, sarebbero state bloccate in strada da tre giovani stranieri e poi portate in un luogo più nascosto, a pochi metri di distanza, dove sarebbero state molestate prima di riuscire a fuggire. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno passando al setaccio le telecamere presenti in zona.

Il comune di Campobasso esprime "ferma condanna" e "vicinanza alle vittime e alle loro famiglie" per le presunte molestie sessuali denunciate da due minorenni, di 13 e 14 anni, in pieno centro cittadino. "Si tratta di un fatto gravissimo che offende la nostra comunità e la dignità di ogni persona - ha affermato la consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità, Annamaria Trivisonno -. La violenza sessuale, ancorché presunta, è un reato che non ha giustificazioni". "La sicurezza dei nostri ragazzi, la vivibilità del centro città sono una priorità assoluta per questa amministrazione", ha proseguito. Diversi partiti del centrodestra, dalla Lega a Futuro Nazionale, attaccano invece l'amministrazione e chiedono le dimissioni della sindaca Forte.