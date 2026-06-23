Caldo record, stop al lavoro e cassa integrazione: cosa prevede il Dl Infrastrutture

Stop al lavoro e cassa integrazione per le "eccezionali ondate di calore": lo ha deciso il Consiglio dei ministri, che nelle scorse ore ha approvato il Dl Infrastrutture. Il provvedimento, in particolare, prevede la cassa integrazione in deroga per le aziende che fermano o riducono l’attività lavorativa a causa del caldo record, quest’anno arrivato in anticipo. Dunque, sono state riportate in vigore le norme varate già negli anni passati per aiutare le imprese e i lavoratori più esposti a far fronte alle temperature estreme. Tra i lavoratori tutelati, soprattutto quelli che svolgono attività all’aperto negli orari diurni, come gli agricoltori, gli operai edilizi o gli addetti alla manutenzione urbana.

Fonti del Mit hanno riferito che il Dl permetterà anche di recuperare i 56 milioni di opere per i Comuni attraversati dalla Tav e di mettere in sicurezza la Roma-Latina, disponendo gli espropri. Il provvedimento, inoltre, interverrà sull’affidamento dei servizi ferroviari “intercity”, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per l’avvio delle procedure da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e prevedendo che gli affidamenti possano essere effettuati in un unico lotto o ripartiti in più lotti.