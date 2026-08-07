Libero logo
Ceuta
Scandalo Conte-Covid
Calciomercato

Crema, africano accoltella donna alle spalle senza motivo: l'ultimo orrore

di
Libero logo
venerdì 7 agosto 2026
Crema, africano accoltella donna alle spalle senza motivo: l'ultimo orrore

1' di lettura

Ancora sangue nelle nostre città. Una donna di 43 anni è stata accoltellata poco prima delle 20 della serata di ieri, giovedì 6 agosto, lungo il viale di Santa Maria a Crema. Dopo le prime cure la vittima è stata trasportata al pronto soccorso della città con codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita. 

I sanitari hanno infatti riferito che non suscitano particolari preoccupazioni le condizioni della 43enne accoltellata. Cinque pattuglie dei carabinieri sono intervenute in viale santa Maria. Le forze dell'ordine hanno rintracciate e poi fermato un giovane nordafricano. Il ragazzo era vistosamente alterato ed è stato necessario il suo trasferimento al pronto soccorso scortato dagli stessi militari.

Castel San Giovanni, tenta di accoltellare la ex: arrestato 23enne senegalese

Ha cercato di accoltellare la sua ex e anche il nuovo compagno di lei, per questo un giovane di 23 anni è stato a...

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata colpita tra il gluteo e la schiena e, nonostante il sangue versato, se la caverà. Sempre secondo quanto si apprende, i carabinieri che indagano sull'aggressione avrebbero fermato intorno alle 21.30 un giovane nordafricano. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Restano ancora da chiarire i motivi di quanto accaduto. Non è la prima volta che a Crema viene versato del sangue innocente. Era già accaduto nella notte di Pasquetta in via Brescia. Oltre al delitto consumatosi il mese scorso in via Cresmiero.

Londra, accoltella 4 uomini in strada con le forbici: arrestata una donna

Attimi di terrore a Londra. Oggi, mercoledì 5 agosto, diverse persone sono state accoltellate nella zona di Coven...
tag
crema
accoltellamento

Terrore a Londra Londra, accoltella 4 uomini in strada con le forbici: arrestata una donna

Sangue alla stazione Roma Roma, difende l'amico rapinato e viene aggredito dal gambiano: muore dopo 8 giorni

Raptus omicida Castel San Giovanni, tenta di accoltellare la ex: arrestato 23enne senegalese

ti potrebbero interessare

Mario Giuliacci, meteo-catastrofe: "Cosa accadrà al Sud, i modelli ci hanno tradito"

Mario Giuliacci, meteo-catastrofe: "Cosa accadrà al Sud, i modelli ci hanno tradito"

Roberto Tortora
Como, 16enne arrestato per terrorismo: manuale per costruire bombe, "jihadista e neonazista"

Como, 16enne arrestato per terrorismo: manuale per costruire bombe, "jihadista e neonazista"

Garlasco, "la birra mai repertata": altro giallo, cosa svelano le immagini

Garlasco, "la birra mai repertata": altro giallo, cosa svelano le immagini

Spotorno, l'ultimo sfregio della sinistra: vogliono togliere la spiaggia alle suore

Spotorno, l'ultimo sfregio della sinistra: vogliono togliere la spiaggia alle suore

Luca Puccini