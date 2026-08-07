Crema, africano accoltella donna alle spalle senza motivo: l'ultimo orrore

Ancora sangue nelle nostre città. Una donna di 43 anni è stata accoltellata poco prima delle 20 della serata di ieri, giovedì 6 agosto, lungo il viale di Santa Maria a Crema. Dopo le prime cure la vittima è stata trasportata al pronto soccorso della città con codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I sanitari hanno infatti riferito che non suscitano particolari preoccupazioni le condizioni della 43enne accoltellata. Cinque pattuglie dei carabinieri sono intervenute in viale santa Maria. Le forze dell'ordine hanno rintracciate e poi fermato un giovane nordafricano. Il ragazzo era vistosamente alterato ed è stato necessario il suo trasferimento al pronto soccorso scortato dagli stessi militari.