L'ipotesi speronamento: vigile morto a Milano, trovata l'auto dell'inseguimento

L’inseguimento ha avuto inizio lunedì sera nella periferia est di Milano. Un’Audi Q7, notata dalle parti di Ponte Lambro, ha improvvisamente accelerato alla vista di un posto di blocco, dandosi alla fuga ad alta velocità. Immediatamente si è lanciata al suo inseguimento Francesco Imprezzabile, 39 anni, agente della Polizia Locale di Milano in servizio moto, supportato da diverse pattuglie della Polizia Stradale.La corsa adrenalinica si è sviluppata a forte andatura, attraversando l’hinterland milanese fino a varcare i confini di Peschiera Borromeo. Poco dopo le 21, in via Milano – una strada stretta a due corsie che costeggia le piste dell’aeroporto di Linate – la moto dell’agente ha perso improvvisamente il controllo ed è rovinata violentemente a terra. Tra le ipotesi c'è anche quella di uno speronamento. Nonostante l’arrivo tempestivo dell’elisoccorso e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Niguarda, per Imprezzabile non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo per le gravi lesioni riportate.

Le pattuglie che lo seguivano non hanno assistito direttamente al momento della caduta, per cui le dinamiche restano ancora da chiarire.Gli inquirenti stanno lavorando su più ipotesi: una perdita di controllo durante l’inseguimento ad alta velocità, un contatto accidentale o, eventualità più grave, la possibilità che l’Audi Q7 abbia speronato la moto del vigile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i colleghi della vittima provenienti da Milano e Peschiera Borromeo, oltre a pattuglie della Polizia Stradale e Carabinieri. Presente anche il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli.È scattata immediatamente una vasta caccia all’auto in fuga.