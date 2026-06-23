Senago, "gli urlavamo di rallentare": cos'è successo prima del volo in acqua, racconti choc

"Andava piano essendo in nove in macchina. Ad un certo punto decideva di accelerare, subito tutti gli abbiamo detto di rallentare altrimenti saremmo scesi dall’auto. Non abbiamo fatto in tempo, quasi, a finire la frase che siamo finiti con l’auto nel canale": questa la versione di uno dei nove ragazzi a bordo dell'auto guidata dal 18enne Gabriele Popovici e finita nel canale Villoresi, a Senago, la notte di sabato 20 giugno. Tre le persone che hanno perso la vita nell'incidente. Le vittime avevano tutte 17 anni.

Il conducente della macchina, portato nel carcere di San Vittore, è risultato positivo all’alcol con un tasso accertato di 1,61. Quella notte l’auto, un'Audi A2, avrebbe proseguito dritta in corrispondenza di una curva a sinistra senza alcun segno di frenata. E quando i vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo dal canale, pare che la leva del cambio fosse ancora inserita in quinta marcia. Dalle testimonianze dei cinque giovani sopravvissuti, comunque, emergono gli stessi elementi, tra cui soprattutto la paura per la velocità.