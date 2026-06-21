Senago, auto con 9 ragazzini a bordo precipita nel torrente: una strage, 3 morti

Strage sulla strada nel milanese, a Senago: tre morti in un incidente terribile. Un'auto con a bordo nove ragazzi ha sbandato, è uscita di strada ed è precipitata nel canale Villoresi.

Il dramma si è consumato all'alba di domenica 21 giugno lungo la strada che collega Senago a Cesate. Erano da poco passate le 5 quando il veicolo, un'Audi Q2 occupata da giovani tra i 17 e i 19 anni, è finito nelle acque del canale dopo che il conducente avrebbe perso il controllo della vettura per ragioni ancora al vaglio degli investigatori.

Il bilancio è pesantissimo: tre ragazzi hanno perso la vita, due diciassettenni e una coetanea, mentre gli altri sei occupanti sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Hanno riportato traumi e contusioni di varia entità, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto si sono trovati davanti una scena drammatica. Alcuni dei giovani erano riusciti a raggiungere il tetto dell'auto, altri si trovavano ancora all'interno dell'abitacolo. Per le operazioni di soccorso sono state mobilitate sei ambulanze, due automediche e l'elisoccorso decollato da Como. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Rho, impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'accaduto.

Intanto la Procura di Milano ha disposto l'autopsia sulle tre vittime. Il conducente dell'auto, un ragazzo di 19 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbe risultato positivo all'alcol test.

Sulla tragedia è intervenuta anche la sindaca di Senago, Magda Beretta. "Non conosco ovviamente i particolari né la dinamica – ha detto all’Ansa Magda Beretta, sindaca di Senago – Posso confermare che in quella zona c’è uno sterrato e la pista ciclabile delimitata da una balaustra in legno, ma non è aperta alle auto. E proseguendo si ritorna sulle strade percorribili verso il centro di Senago".

Il primo cittadino ha quindi espresso il dolore della comunità per quanto accaduto, definendo l'incidente "una tragedia" con "vittime davvero troppo giovani": "Voglio esprimere a nome della nostra comunità il più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime e ringraziare i tanti soccorritori che si sono adoperati per intervenire. Non ci sono davvero parole, tanto dolore, troppo".

