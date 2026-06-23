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Torino, strangola la figlia e poi si uccide: "Guardate nel mio cellulare", l'inquietante biglietto

martedì 23 giugno 2026
Torino, strangola la figlia e poi si uccide: "Guardate nel mio cellulare", l'inquietante biglietto

1' di lettura

Mihaela Belecciu aveva chiesto più volte aiuto. La 39enne di origini romene - che domenica scorsa a Torino ha strangolato la figlia Isabella, di 13 anni, prima di togliersi la vita impiccandosi - da tempo soffriva di depressione. Ad aggravare la situazione la separazione dal marito, trasferitosi all'estero. La famiglia della donna, che viveva con le due figlie in via Domodossola, nel quartiere Parella, sostiene di avere chiesto più volte un ricovero e riferisce che al Centro di salute mentale a Mihaela sarebbe stato fissato un appuntamento per settembre. I vicini sono increduli: "Non sentivamo liti, mai sentite urla, anche se vedevamo che la mamma non si era ancora ripresa dalla separazione, era sempre triste".

Stando alle ultime informazioni riportate dall'Ansa, Mihaela avrebbe lasciato un biglietto destinato alla figlia maggiore, di 19 anni, con la scritta: "Guardate nel mio cellulare", indicando anche il codice di accesso al telefono. Il dispositivo è stato così sequestrato dagli investigatori. 

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