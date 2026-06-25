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Fs, l'ad Donnarumma lascia: "Dimissioni concordate con Salvini"

giovedì 25 giugno 2026
Fs, l'ad Donnarumma lascia: "Dimissioni concordate con Salvini"

1' di lettura

Sono praticamente ufficiali le dimissioni dell'Ad di Fs Stefano Donnarumma. Se n'è parlato in un incontro tra lo stesso amministratore delegato e il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Secondo fonti del Mit, l'obiettivo sarebbe quindi far partire subito la "Fase 2" chiusi gli obiettivi del Pnrr: la scelta del successore avverrà quindi all'interno del gruppo. Le stesse fonti sottolineano che il Ministro ha espresso soddisfazione per i target PNRR raggiunti che vedono FS vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro e per l'enorme sforzo dell'azienda nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno 2026 rispetto allo stesso mese del 2025.

Il ministro ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi due anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Il lavoro svolto in questi due anni segna un forte avanzamento del Piano Strategico con focus sui cantieri programmati in quest'estate e nei prossimi mesi. Salvini ha quindi ringraziato l'Ad "per il lavoro svolto e gli oltre 90mila dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase due dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi Pnrr, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei prossimi giorni l'Ad Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni". 

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