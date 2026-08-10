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"Vieni a dormire da me". Poi lo stupro: Milano, la denuncia di una turista 20enne

lunedì 10 agosto 2026
"Vieni a dormire da me". Poi lo stupro: Milano, la denuncia di una turista 20enne

1' di lettura

Una turista colombiana di 20 anni è stata violentata a Milano poche ore dopo il suo arrivo in Italia. All’alba di domenica 9 agosto, dopo essere giunta a Lambrate dalla stazione di Lampugnano, ha incontrato un 25enne peruviano: aveva il cellulare scarico e non sapeva come raggiungere l’ostello prenotato.

Quando sono sorti problemi nella struttura, il ragazzo le ha offerto di ospitarla a casa sua. Secondo il racconto della giovane, lì l’avrebbe stuprata.La vittima ha denunciato immediatamente i fatti ai carabinieri, chiamando il 112 alle 6 del mattino con l’aiuto di un passante. Parla solo spagnolo e ha descritto il presunto aggressore.

È stata visitata dai medici e assistita da una psicologa al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli; gli esiti degli esami potrebbero arrivare a breve.I carabinieri hanno individuato il 25enne nell’appartamento indicato dalla ragazza e lo hanno denunciato a piede libero per violenza sessuale. Gli investigatori stanno verificando il racconto (la vittima era ancora sotto shock al momento della denuncia) e analizzano i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire meglio i fatti.

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