Sardegna, Federico pesca un tonno da 168 kg: ecco le immagini sconvolgenti

Federico Doneddu, barbiere professionista 25enne, non si sarebbe mai aspettato di entrare nella storia in una tranquilla giornata di pesca nel Golfo di Arbatax, in Sardegna. Il ragazzo, servendosi del drifting - una particolare pratica di pesca che si effettua in acque profonde -, è riuscito a tirare su un tonno da 168 kg. "L'abbiamo pescato con la canna, utilizziamo quelle resistenti anche per pesci di questa tipologia. Ci sono volute circa 3 ore per portarlo sulla barca. Ho capito subito che era un pesce enorme", ha raccontato a RTL 102.5. "L'abbiamo pescato di mattina, ero con mio padre. È lui che mi ha tramandato la passione per la pesca".

Una bella impresa. Anche se qualcuno è stato ancora più fortunato. A Tokyo un tonno rosso di circa 243 kg è stato venduto per circa 2,8 milioni di euro come ha riportato SkyTg24. Niente in confronto a un tonno rosso pescato nell'Atlantico, dal peso di circa 679 kg. Federico e suo padre, però, hanno optato per una soluzione diversa. Il pescato non è stato venduto all'asta, ma regalato ad amici e parenti. "L'abbiamo regalato a una decina di persone che ci hanno aiutato a pulirlo e caricarlo perché pesava davvero tanto — ha spiegato il 25enne sardo —. Tutti chiedono come abbia fatto a pescarlo". Una mattina che Federico non dimenticherà mai.