Muore a 38 anni mentre passeggia in spiaggia: forte mal di testa, poi è crolla in acqua

Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno, una turista tedesca di 38 anni è morta mentre passeggiava sul bagnasciuga della Spiaggia Bianca a Golfo Aranci, in provincia di Sassari. La donna ha accusato un forte mal di testa ed è improvvisamente crollata in acqua. I soccorsi, intervenuti immediatamente con il supporto dell’elisoccorso, hanno tentato a lungo la rianimazione, ma ogni sforzo del personale del 118 è risultato vano. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un malore, probabilmente un infarto.

Non è la prima tragedia della giornata sulle coste sarde. In mattinata, sempre del 26 giugno, un uomo di 78 anni di Ossi è morto a Platamona mentre faceva il bagno con la moglie e i nipotini. L’uomo, già affetto da problemi cardiaci, è stato stroncato da un malore improvviso nei pressi del primo pettine della spiaggia.

A meno di un’ora dalla morte della turista tedesca, sulla stessa Spiaggia Bianca è stato necessario un nuovo intervento di emergenza: un bambino ha rischiato di annegare. Il piccolo è stato recuperato e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, dove le sue condizioni sono apparse stabili. Questi episodi si inseriscono in un preoccupante elenco di incidenti sulle spiagge sarde. Solo nei giorni precedenti si erano registrati altri casi analoghi: un 27enne portoghese morto per malore a Cala Cartoe (Dorgali) e un 70enne deceduto a Quartu Sant’Elena. Nelle settimane scorse, inoltre, due turisti – un 75enne di Terni e un 60enne di Treviso – hanno perso la vita per malori legati al caldo tra Budoni e San Teodoro. Le alte temperature di questi giorni rendono particolarmente rischiosi i momenti trascorsi al mare.