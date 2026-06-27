Le urla, i colpi di mannaia, poi il silenzio: la mattanza di Roma

Le urla. Poi il silenzio. Quindi le sirene e i lampeggianti che hanno squarciato la notte di via Montiglio, periferia ovest di Roma, zona Casalotti. In quella tranquillità improvvisamente interrotta, si è consumato un terribile triplice omicidio familiare. Nella tarda serata di ieri, un’intera famiglia di origine bangladese è stata sterminata a coltellate nella propria abitazione. Le vittime sono il padre Kamal Uddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e la piccola Alicia, una bimba di soli 8 anni, uccisi senza pietà.

Le urla disperate hanno preceduto il silenzio che ha avvolto la casa, rotto solo dall’arrivo delle forze dell’ordine. In casa è stata ritrovata la mannaia usata per compiere il massacro, l’arma del delitto che ha reso ancora più brutale la violenza. L’unico sopravvissuto è Onion, il figlio maggiore di 18 anni. Ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il ragazzo ha riconosciuto l’aggressore: si tratterebbe di un connazionale, un conoscente con cui aveva lavorato nella stessa catena di supermercati. L’uomo, indossando una maglia blu, è fuggito a piedi dopo l’aggressione.