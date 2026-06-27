Le urla, i colpi di mannaia, poi il silenzio: la mattanza di Roma

Le urla. Poi il silenzio. Quindi le sirene e i lampeggianti che hanno squarciato la notte di via Montiglio, periferia ovest di Roma, zona Casalotti. In quella tranquillità improvvisamente interrotta, si è consumato un terribile triplice omicidio familiare. Nella tarda serata di ieri, un’intera famiglia di origine bangladese è stata sterminata a coltellate nella propria abitazione. Le vittime sono il padre Kamal Uddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e la piccola Alicia, una bimba di soli 8 anni, uccisi senza pietà.
Le urla disperate hanno preceduto il silenzio che ha avvolto la casa, rotto solo dall’arrivo delle forze dell’ordine. In casa è stata ritrovata la mannaia usata per compiere il massacro, l’arma del delitto che ha reso ancora più brutale la violenza. L’unico sopravvissuto è Onion, il figlio maggiore di 18 anni. Ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il ragazzo ha riconosciuto l’aggressore: si tratterebbe di un connazionale, un conoscente con cui aveva lavorato nella stessa catena di supermercati. L’uomo, indossando una maglia blu, è fuggito a piedi dopo l’aggressione.
Madre, padre e figlia di 5 anni: sterminata una famiglia a Roma, killer in fugaUna famiglia bengalese è stata sterminata a coltellate a Casalotti, periferia ovest di Roma. Nella serata di ieri...
Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Roberto Giuseppe Pititto, ritengono che le vittime abbiano aperto la porta all’assassino, segno di una certa familiarità. La Polizia Scientifica ha cinturato la zona effettuando i primi rilievi, mentre i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per le tre vittime. Il quartiere di Casalotti è sotto choc. Residenti e connazionali della famiglia esprimono incredulità e dolore. La cugina della madre, Hosnear Begom, ha raccontato di aver sentito Arzu proprio quel pomeriggio. Kamal era arrivato in Italia 15 anni fa, la famiglia lo aveva raggiunto tre anni fa. La belva il fuga potrebbe avere le ore contate.