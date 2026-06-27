A14, auto con un'intera famiglia a bordo si ribalta da sola: terribile incidente

Auto con un'intera famiglia a bordo si ribalta da sola sull'A14, tra Borgo Panigale e Zola Predosa, provocando un terribile incidente. All'interno tre adulti di origini egiziane con tre bimbi, di cui il più piccolo un neonato di sei mesi. Morta sul colpo una donna, pare la mamma del neonato, di 24 anni. Per lei non c’è stato nulla da fare. Molto grave il piccolo di pochi mesi, sbalzato fuori dal minivan e finito nella scarpata accanto alla carreggiata. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche i sanitari del 118 con quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, che hanno trasportato tutti i feriti all’ospedale Maggiore di Bologna.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il neonato sarebbe ora in rianimazione in condizioni critiche, mentre gli altri due bimbi, un maschio e una femmina rispettivamente di 10 e 12 anni, sarebbero stati trasportati in ospedale in codice 2 di media gravità. Gli altri due feriti sono un 55enne e una 48enne, entrambi in pronto soccorso in codice rosso. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, sabato 27 giugno, e non sono rimasti coinvolti altri mezzi.