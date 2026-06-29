Procida, "fammi un caffè" e poi tenta di violentarla: l'orrore del vicino di casa

Obbliga la vicina di casa a fargli un caffè e poi tenta di violentarla: è successo a Procida, piccola isola del golfo di Napoli. Vittima una donna di 36 anni, mentre l'uomo è stato poi arrestato. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 della mattina. Il compagno della donna era uscito da poco e i figli dormivano, quando dalla cucina è arrivata la voce del vicino, 34 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati di violenza di genere. La 36enne lo ha sorpreso mentre rovistava nei cassetti.

A quel punto l'uomo l'ha obbligata a fargli un caffè con tono aggressivo. E la donna si è voltata di spalle per preparare la caffettiera. È stato allora che l'uomo l'ha afferrata e ha provato ad abusare di lei. Per fortuna, però, lei è riuscita a divincolarsi e a spingerlo fuori casa. La donna, dunque, ha chiamato il compagno. E quest'ultimo, dopo aver ricostruito quanto accaduto grazie a un sistema di videosorveglianza da remoto, ha subito contattato il 112. Giunti sul posto, i carabinieri sono entrati nella casa del 34enne. E sul tavolo hanno trovato 15 euro e un pacchetto di sigarette appena rubati a casa della donna. Le forze dell'ordine, quindi, lo hanno arrestato per violenza sessuale e furto.