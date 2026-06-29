Reggio Emilia, si masturba davanti a una donna su un bus: chi è l'orco

Avrebbe posto in essere gravi comportamenti molesti a sfondo sessuale e atti osceni ai danni di una passeggera. L'uomo, dopo essersi seduto sul sedile speculare di un autobus e successivamente a fianco di quello occupato dalla vittima, avrebbe iniziato a rivolgerle frasi a bassa voce per poi mostrare le proprie parti intime e iniziare a compiere atti di autoerotismo . La donna, accortasi della condotta e in forte stato di agitazione, allontanava prontamente il soggetto e allertava il conducente del mezzo nonché i carabinieri, provocando l'immediata fuga del presunto autore poco prima dell'arrivo dei militari operanti nei pressi della fermata di via Emilia Ovest a Rubiera.

Dalla disamina dei filmati è emerso chiaramente la condotta dell'indagato, il quale, posizionato accanto alla donna, ha compiuto gli atti osceni descritti prima di riporre la mano tra le gambe e dileguarsi. Il personale operante ha riconosciuto pertanto in via presuntiva l’autore del reato, già gravato da numerosi precedenti di polizia contro il patrimonio e contro la persona, identificandolo in un cittadino maliano di 29 anni. Lo scorso 27 giugno, la vittima ha formalizzato la prescritta querela presso gli uffici del Comando Stazione. Alla luce dei fatti e acquisiti elementi di presunta responsabilità, i militari della Stazione di Rubiera hanno denunciato il 29enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di tentata violenza sessuale.