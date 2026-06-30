Attentato a Ranucci, intercettazioni-choc: "Con quella bomba facciamo la storia"

"La bomba sono andato a mettere là! Facciamo la storia". Una frase forte, molto forte, quella pronunciata da uno dei quattro arrestati per l'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci in una intercettazione citata nelle 107 pagine di ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'indagine legata ai fatti del 16 ottobre 2025 a Pomezia. In merito ai mandanti l'indagato intercettato afferma di avere operato su commissione: "mi contattò uno, lo sai com'è quando vai a Roma". In un'altra conversazione un indagato ha affermato: "Quando siamo andati a fare il fatto!", riferendosi all'attentato di Pomezia. "Sei sott'occhio, per quella cosa che hai fatto a Roma", dice un altro interlocutore a un indagato, "tiè guarda quando fai le cose di nascosto, io come ti trovi nei casini!...l'indagine presume che è stato uno della Campania, lo sai cosa significa? Che si sono presi tutte le telecamere da Roma a scendere giù, tutte le auto".

Sono queste le prime intercettazioni che emergono dopo i quattro arresti per l'attentato al conduttore di Report nell'ottobre del 2025, quando un ordigno esplose davanti al cancello della sua abitazione. Le quattro persone sono accusate a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. L'operazione è scattata a seguito delle indagini avviate dai carabinieri dei Nuclei Investigativi di Roma e Frascati dopo l'attentato dinamitardo ai danni di Ranucci, quando un ordigno fu fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, distruggendo le sue due autovetture parcheggiate e danneggiando il muro perimetrale.