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Imperia, quad precipita sui monti: una strage, tre i morti

giovedì 2 luglio 2026
Imperia, quad precipita sui monti: una strage, tre i morti

2' di lettura

Tre uomini hanno perso la vita a seguito di un incidente con un quad avvenuto intorno alle 14 sul monte Saccarello, area del comune di Triora, nei pressi del rifugio La Terza, in provincia di Imperia. Si tratterebbe di tre settantenni francesi che forse abitavano al confine con l'Italia, non lontano dal luogo della tragedia. Le vittime sono state tutte identificate, ma le autorità non hanno ancora diffuso le loro generalità perché non sono ancora stati avvertiti i familiari.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri, i tre si sarebbero trovati a bordo di un quad cabinato multiposto quando, probabilmente per una manovra errata del guidatore, sono precipitati per più di un centinaio di metri in un dirupo. La caduta non ha lasciato loro scampo. Sempre in base alle prime testimonianze, sembra che il mezzo stesse parcheggiando su uno spiazzo quasi a strapiombo quando è improvvisamente precipitato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, con 2 squadre a terra e un elicottero. I corpi delle persone sono stati identificati, tuttavia l'aeromobile non è riuscito ad atterrare per il forte vento. Sul posto sono presenti anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. 

Esattamente nove anni fa, il 2 luglio del 2017, nella stessa zona era accaduto un incidente simile. Alle Navette, all'altezza di Upega, frazione di Briga Alta - non molto lontano dalla zona dell’incidente di oggi e sempre sulla Via del Sale - un fuoristrada con a bordo cinque turisti francesi era precipitato in un dirupo. Due degli occupanti avevano perso la vita.

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