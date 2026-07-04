Sull’ottovolante

Consigliere D’Antini Pietro? Silenzio. D’Antini Pietro? Nella sala consiliare di Acquaviva delle Fonti ecco apparire in video un uomo con gli occhiali da sole che urla: «Presente!».

Sullo sfondo i giochi di Gardaland e l’eco di voci festose. D’Antini Pietro (Fdi) è lì, collegato per sei ore. Ma dalle giostre si è ritrovato al centro del tiro al bersaglio. «Lo hai fatto per il gettone» (19,90 euro lordi, ndr), «Vergognati», e via insultando. Lui si difende. Aveva promesso ai figli la vacanza prima che la riunione venisse fissata. Non voleva deluderli, ma senza di lui la riunione sarebbe saltata.

Si è collegato da remoto e chissà quanti lo fanno, oscurando il video, da luoghi ancora più improbabili. Se non si fosse presentato lo avrebbero chiamato fannullone, se avesse cancellato la vacanza lo avrebbero accusato di trascurare i figli, ha cercato di tenere insieme paternità e politica. «Se lavori ti tirano le pietre, se non fai niente ti tirano le pietre... Tu sempre pietre in faccia prenderai», cantava Antoine sessant’anni fa. Con i social quelle pietre sono diventate megaliti.