Rai, ecco "italiana": il canale che farà impazzire la sinistra

Nasce "Italiana", il canale identitario dei nuovi palinsesti Rai. La novità viene illustrata oggi ad Ancona, alla presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione 2026-2027. Mentre la messa in onda effettiva sarà a ottobre, come anticipa il Foglio. La rete, stando a quanto si apprende in ambienti Rai, avrà l'obiettivo di raccontare “l’Italia reale”, nelle sue dimensioni territoriali, culturali e produttive, sviluppando “una narrazione identitaria” ma al tempo stesso moderna, così da mettere in evidenza le eccellenze e la bellezza del territorio, le imprese e tutto ciò che contribuisce a definire l’identità del paese.
Il progetto, fortemente voluto dal direttore del Daytime Angelo Mellone, rientra negli obiettivi del Contratto di Servizio firmato dall’ad Rai Giampaolo Rossi e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso. L'auspicio, inoltre, è che "Italiana" riesca anche a promuovere l’immagine del Paese all'estero. Passando al piano pratico, per la realizzazione del prodotto si farà affidamento alle risorse audiovisive già presenti e ai volti interni Rai.
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Partendo da programmi già andati onda, costruiti seguendo questa linea e andati bene a livello di ascolti, si è deciso di racchiudere in un apposito canale tutti i contenuti di quel tipo già presenti nell'archivio Rai. La sfida, dal lancio di ottobre in avanti, è riuscire ad attirare le nuove generazioni, anche attraverso i social e gli influencer.